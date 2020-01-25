ГлавнаяНовости

Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Страсбура»

сегодня, 15:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур22:00 Не начался

Пресс-служба «Монако» в твиттере опубликовала заявку команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». В список попал российский полузащитник Александр Головин

«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Бошилья, Диаш, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич. 

В текущем сезоне Головин сыграл в 18 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» после 20 туров идет на 9-й строчке. В прошлом туре команда уступила ПСЖ.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Исламхан и Кокорин – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Зальцбургом»
Сегодня, 15:24 ФотоКомментарии1
«Брешиа» - «Милан»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе гостей
Вчера, 22:03 Комментарии5
«Боруссия» Д - «Кельн»: Холанд остался в запасе
Вчера, 21:51 Комментарии1
Льорис впервые за 4 месяца вышел на поле
22 января Комментарии1
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Кубка Испании
22 января Комментарии9
«Челси» - «Арсенал»: Ляказетт сыграет в атаке гостей
21 января Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cremen
Cremen
сегодня в 15:30
Опять проиграют.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:10
Неудивительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100