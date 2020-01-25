Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Страсбура»

сегодня, 15:00

Пресс-служба «Монако» в твиттере опубликовала заявку команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». В список попал российский полузащитник .

«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Бошилья, Диаш, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.

В текущем сезоне Головин сыграл в 18 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» после 20 туров идет на 9-й строчке. В прошлом туре команда уступила ПСЖ .