ГлавнаяНовости

Ван Дейк: «Ингс на данный момент является ключевой фигурой „Саутгемптона“»

сегодня, 11:04
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонЗавтра в 18:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высоко отозвался о нападающем «Саутгемптона» Дэнни Ингсе.

Ингс на данный момент является ключевой фигурой «Саутгемптона», он помог клубу стать лучше. Я очень рад за него и «святых». Надеюсь, они продолжат показывать столь высокий уровень, но в субботу в матче с «Саутгемптоном» мы будем стараться добиться нужного результата.

В сегодняшней ситуации больше не нужно изучать форвардов, против которых играешь. Обычно уже знаешь их сильные и слабые стороны. Нужно просто быть максимально готовым. Мы довольно часто играли с таким типом нападающих, которым противостоим на данный момент.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что огромный отрыв его команды в таблице АПЛ - еще не гарантия чемпионства. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пападопулос: «Я не перехожу в „Динамо“»
Сегодня, 11:22 Комментарии4
Ван Дейк: «Решение перейти в „Ливерпуль“ было не таким уж плохим»
Сегодня, 11:20 Комментарии2
Матич: «Мне приятно представлять МЮ, хотел бы остаться в команде»
Сегодня, 09:34 Комментарии3
Ленгле: «У „Барселоны“ всё хорошо, нужно только кое в чем прибавить»
Сегодня, 08:46 Комментарии2
Де Йонг: «Хорошо, что мы вернули себе уверенность после игры с „Валенсией“»
Сегодня, 05:46 Комментарии5
Шарп: «Холанд мог перейти в МЮ, но выбрал Дортмунд. Это как-то неправильно»
Сегодня, 05:27 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100