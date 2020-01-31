Ван Дейк: «Ингс на данный момент является ключевой фигурой „Саутгемптона“»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высоко отозвался о нападающем «Саутгемптона» Дэнни Ингсе.
Ингс на данный момент является ключевой фигурой «Саутгемптона», он помог клубу стать лучше. Я очень рад за него и «святых». Надеюсь, они продолжат показывать столь высокий уровень, но в субботу в матче с «Саутгемптоном» мы будем стараться добиться нужного результата.
В сегодняшней ситуации больше не нужно изучать форвардов, против которых играешь. Обычно уже знаешь их сильные и слабые стороны. Нужно просто быть максимально готовым. Мы довольно часто играли с таким типом нападающих, которым противостоим на данный момент.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что огромный отрыв его команды в таблице АПЛ - еще не гарантия чемпионства.