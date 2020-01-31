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Танасиевич: «„Партизан“ играет в атакующий футбол»

сегодня, 12:26

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о «Партизане», который примет участие в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер»:

«Партизан» очень изменился после прихода Милошевича. Команда играет в атакующий и интенсивный футбол и с нынешним наставником выглядит более серьезно. Клуб подписал качественных иностранных футболистов, а рядом есть и молодые местные игроки. Думаю, сейчас у «Партизана» сильнейшая команда за последние пять лет.

Ранее своими ожиданиями от этого турнира поделился главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско

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Все комментарии
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 13:07
Партизана боятся только пердивные клубы.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:51
Не удивлюсь если он и выиграет кубок....
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