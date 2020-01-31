Танасиевич: «„Партизан“ играет в атакующий футбол»

Бывший защитник московского «Динамо» рассказал о «Партизане», который примет участие в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер»:

«Партизан» очень изменился после прихода Милошевича. Команда играет в атакующий и интенсивный футбол и с нынешним наставником выглядит более серьезно. Клуб подписал качественных иностранных футболистов, а рядом есть и молодые местные игроки. Думаю, сейчас у «Партизана» сильнейшая команда за последние пять лет.