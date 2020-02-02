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Иванович: «„Зенит“ является самым посещаемым клубом в России»

сегодня, 12:11

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками петербургского клуба. 

Как только я перешел в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всем уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда мы играем на выезде — например, на холоде в Казани — и ты видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Я горжусь ими. Когда мы ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать все для того, чтобы победить и сделать их счастливыми.

 Напомним, что Иванович вошёл в топ-100 лучших игроков десятилетия.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:41
А что удивительного? Стадион Зенита это единственное место где не сыро и более-менее тепло, бомжи греются 🤷‍♂️
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 12:40
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 12:31
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 12:20
      Так и есть.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
      сегодня в 12:14
      С подключением. Ты только сейчас это узнал =))))
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