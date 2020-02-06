«Лацио» не смог обыграть «Верону»

«Лацио» и «Верона» сыграли вничью в перенесенном матче 17-го тура Серии А.
«Лацио» (50) занимает 3-е место, «Верона» (31) расположилась на 9-й позиции.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Верона» 0:0
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари (Марушич 71), Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Хони 71), Кайседо (Пароло 84), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Велозу, Пессина, Лазович, Борини (Давидович 90), Цаканьи, Верре (Эйссерик 70)
Главный тренер: Юрич Иван.
Предупреждения: Кумбулла 23, Милинкович-Савич 29, Хони 77, Раду 80, Ррахмани 87
Судья: Абиссо Розарио.