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«Бавария» прошла «Хоффенхайм» в Кубке Германии, команды забили семь голов

сегодня, 00:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в рамках 3-го раунда Кубка Германии.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Хоффенхайм» 4:3 (3:1)
Голы: Хюбнер 13 (автогол), Мюллер 20, Левандовски 36, Левандовски 80 - Боатенг 8 (автогол), Даббур 82, Даббур 90+2

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Одриосола 83), Алаба, Дэвис, Киммих, Толиссо, Гнабри, Мюллер (Кюйсанс 81), Коутиньо, Левандовски (Зиркзее 81)
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Хоффенхайм»: Пентке, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Руди, Нордтвейт, Гриллитш (Рибейро дос Сантос 71), Цубер, Бебу (Даббур 61), Крамарич, Ларсен (Баумгартнер 71)
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Нордтвейт 31, Толиссо 40, Павар 55, Алаба 84

Судья: Штегеманн Саша.

Ранее в 1/4 финала Кубка Германии вышел «Байер».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:43
Забавная и весёлая перестрелка! Мочили и по своим воротам и по чужим. Жаль не удалось посмотреть.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 01:02
Это реально огонь кто не смотрел пересмотреть обязательно!!!До конца верил что ховенхайм додавит баварию и это с 4:1....жаль не использовали сто тыщ сто процентных моментов))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:01
Даббур попав в почти родную немецкоязычную среду тут же вспомнил как нужно забивать.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:53
Огонь! Жаль, Хоффенхайму ещё чуток не хватило времени, поздно проснулись . Но, круто зажали Баварию на Альянц-арене
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