«Бавария» прошла «Хоффенхайм» в Кубке Германии, команды забили семь голов

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в рамках 3-го раунда Кубка Германии.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Хоффенхайм» 4:3 (3:1)
Голы: Хюбнер 13 (автогол), Мюллер 20, Левандовски 36, Левандовски 80 - Боатенг 8 (автогол), Даббур 82, Даббур 90+2
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Одриосола 83), Алаба, Дэвис, Киммих, Толиссо, Гнабри, Мюллер (Кюйсанс 81), Коутиньо, Левандовски (Зиркзее 81)
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Хоффенхайм»: Пентке, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Руди, Нордтвейт, Гриллитш (Рибейро дос Сантос 71), Цубер, Бебу (Даббур 61), Крамарич, Ларсен (Баумгартнер 71)
Главный тренер: Шройдер Альфред.
Предупреждения: Нордтвейт 31, Толиссо 40, Павар 55, Алаба 84
Судья: Штегеманн Саша.
Ранее в 1/4 финала Кубка Германии вышел «Байер».