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Агент Бэйла: «Гарет ушёл со стадиона, потому что очень хотел домой»

сегодня, 12:22

Агент вингера «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал привычку игрока уходить со стадиона задолго до финального свистка.

В последнем матче Бэйл покинул стадион до финального свистка? И что с этим не так? Он хотел домой.

Он не хочет попасть в пробку по пути домой. Он не находится в составе. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, и он был очень расстроен.

Уважение к болельщикам? Они же его и освистывают. Он любит «Реал», кто бы что ни говорил. О Бэйле вообще говорят слишком много ерунды.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:13
Ну очень "уважительная" причина!!!
BagioR
BagioR
сегодня в 13:07
А ну тогда все понятно. Если сильно хочешь домой можно прям во время атаки своей команды прямиком домой уходить. А тренер просто обязан замену сделать.
Надо в правилах прописать))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:00
привалило вот и поспешил домой на заседание
NOVA
NOVA
сегодня в 12:42
скорей всего опаздывал на гольф!! надо вообще его в дубль перевести как по мне!! пускай побегает за кастилью. может хоть там пользы принесет!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:34
Роналду ушел, Бейл ушел, все просто хотели домой))) ахаха кто в это верит? разве после матча, игроки не должны выслушать тренера по горячему так сказать???
Alprish
Alprish
сегодня в 12:26
Скоро так свиньи в пердив уйдут.
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