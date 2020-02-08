Агент Бэйла: «Гарет ушёл со стадиона, потому что очень хотел домой»

Агент вингера «Реала» прокомментировал привычку игрока уходить со стадиона задолго до финального свистка.

В последнем матче Бэйл покинул стадион до финального свистка? И что с этим не так? Он хотел домой.

Он не хочет попасть в пробку по пути домой. Он не находится в составе. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, и он был очень расстроен.

Уважение к болельщикам? Они же его и освистывают. Он любит «Реал», кто бы что ни говорил. О Бэйле вообще говорят слишком много ерунды.