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«Зенит» проведет четыре матча на сборах в Турции

сегодня, 19:11

Определились соперники «Зенита» на тренировочных сборах в Турции. Всего петербургский клуб проведет в Турции четыре поединка. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00). 22 февраля команда также проведёт два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00). Сине-бело-голубые будут проходить тренировочные сборы в Турции с 14 по 22 февраля.

Напомним, что 9 февраля «Зенит» сыграет с ЦСКА.

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