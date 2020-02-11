Б. Игнатьев: «„Локомотиву“ нужно оставить Сёмина»

Бывший тренер сборной России отреагировал на слухи о том, что «Локомотив» не собирается продлевать контракт с рулевым команды .

Как можно относиться к информации о том, что «Локомотив», возможно, не будет продлевать контракт с Семиным? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его еще лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат.

Любому тренеру после Семина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть еще более мотивированными на успех. Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка.