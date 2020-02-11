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Б. Игнатьев: «„Локомотиву“ нужно оставить Сёмина»

вчера, 17:48

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слухи о том, что «Локомотив» не собирается продлевать контракт с рулевым команды Юрием Семиным.

Как можно относиться к информации о том, что «Локомотив», возможно, не будет продлевать контракт с Семиным? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его еще лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат.

Любому тренеру после Семина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть еще более мотивированными на успех. Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 03:15
Зная наших доблестных управленцев, Шпалычу пора собирать вещи. Вообще по идее Локо должен превратиться в такой-же иммеджевый проект как Зенит, где конечно-же должен быть тренер иностранец. Так что, уверен что и Семаку не долго осталось, его там уже из последних сил терпят (просто никто не ожидал что он вдруг начнёт такие результаты показывать, и чтоб его уйти нужен теперь серьёзный повод)
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:37
Да , пора оставить Палыча в покое.
OLESOCC
OLESOCC
вчера в 21:54
Пусть работает!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:42
Не надо Палыча трогать. Он поднимает настроение не только болельщикам Локо. Да и менять его не на кого.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Caniggia
вчера в 21:26
Сёмин провалил концовку прошлого года в РПЛ и с треском вылетел из еврокубков. С ним команда уже трудноуправляемая и тяжёлая. Нужны свежие мысли и идеи. Есть свои Пашинин и Лось. Надо доверить им.
Какие Лось и Пашен ?
Тогда еще Евсеева поставить с его куй вам ?
Они не тренеры и никогда ими не будут.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:33
Сёмин провалил концовку прошлого года в РПЛ и с треском вылетел из еврокубков. С ним команда уже трудноуправляемая и тяжёлая. Нужны свежие мысли и идеи. Есть свои Пашинин и Лось. Надо доверить им.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:57
Сёмин без "Локомотива" не мыслем.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:22
Поменять конечно можно, но на кого большой вопрос. Сейчас очень сильный дефицит толковых тренеров. Даже большие европейские клубы не могут найти. Сомневаюсь что клубы РПЛ кого то смогут урвать
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:57
Опять Смородская мутит ?
nubom
nubom ответил beefs
вчера в 18:45
А не пора дедушке...
Прочитал Ваш пост и вспомниось:
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua
вчера в 18:38
надо продлевать контракт с Палычем. лучше Сёмина для Локо никого нет
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:25
Дело говорит
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:25
Ждём перемен.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил beefs
вчера в 18:20
А не пора дедушке...
еще не пора!он не сказал своего последнего слова!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:00
уберут палыча следующих побед не дождутся с десяток лет!!!!!!!!!!!!!!)))))
beefs
beefs
вчера в 17:59
А не пора дедушке...
drug01
drug01
вчера в 17:56
А кто против?
Альфамен
Альфамен
вчера в 17:56
Только 56ы могут убрать Семина.Хотя такие уже находились в руководстве Локо и чем это заканчивалось мы знаем
Zimmer
Zimmer
вчера в 17:53
Всё верно, надо оставлять.
Lukajs
Lukajs
вчера в 17:51
Зачем его трогать.
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