Блаттер выступил с речью на Кубке Содружества

Президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с приветственной речью на открытии Кубка Содружества-2015 в Санкт-Петербурге.
"Хочу сказать, что этот турнир должен передать особое послание людям, сплотить их и подарить эмоции. Футбол призван делать важное дело. Начиная с чемпионата мира в Бразилии, вместе с арбитрами и футболистами, футбол говорит: «Мы пожимаем руки за мир», — сказал Блаттер.
«Футболистам желаю успеха, а зрителям — наслаждаться игрой и, прежде всего, жизнью», — добавил швейцарец.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях