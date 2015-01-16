Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

Блаттер выступил с речью на Кубке Содружества

16 января 2015, 20:10
Президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с приветственной речью на открытии Кубка Содружества-2015 в Санкт-Петербурге.

"Хочу сказать, что этот турнир должен передать особое послание людям, сплотить их и подарить эмоции. Футбол призван делать важное дело. Начиная с чемпионата мира в Бразилии, вместе с арбитрами и футболистами, футбол говорит: «Мы пожимаем руки за мир», — сказал Блаттер.

«Футболистам желаю успеха, а зрителям — наслаждаться игрой и, прежде всего, жизнью», — добавил швейцарец.
Подписывайся в ВК
Все новости
Блаттер Зепп
Источник: sovsport.ru Автор: GreenMus
Вахрушев: «Из неизменного на Кубке Содружества — присутствие Блаттера»
14 января 2015
Молодежная сборная России завтра отправится в Санкт-Петербург
12 января 2015
Кирьяков: «Все ребята — молодцы!»
11 января 2015
Сборная Санкт-Петербурга проиграла в матче за третье место на Мемориале Гранаткина
11 января 2015
Толстых: «Из Кирьякова может получиться очень хороший тренер»
11 января 2015
Гол Проничева принёс юношеской сборной России победу на Мемориале Гранаткина
11 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 