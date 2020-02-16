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«Реал» готов купить Стерлинга за сумасшедшую сумму

сегодня, 11:35

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов приобрести Стерлинга у «Манчестер Сити» за 180 млн фунтов.

В данный момент форвард ведёт переговоры с «горожанами» по новому контракту. При этом Стерлинг не исключает возможного продолжения карьеры за рубежом. Действующий договор Рахима с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 13:55
Надеюсь утка, не нужен он. Лучше бы бабки копить и купить Мбаппе.
Red_team
Red_team ответил sihafazatron
сегодня в 13:54
развод века это возвращение погбуна за 105 лямов и зп санчеса))
Так и есть, Вудуард в МЮ - самый тупоголовый исполнительный директор в истории Галактики. Пока этот отмороженный слоупок будет рулить в клубе, МЮ не вылезет со дна
112910415
112910415
сегодня в 13:40
красиво, но не очень правдоподобно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:23
Флаг им в одно место
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 13:13
Не нужен этот бегунок со своими нырками, ему самое место в Барсе. Из Сити нужно брать Де Брюйне, хоть за 200, он этого стоит
ДСА
ДСА
сегодня в 12:54
Негры столько даже оптом не стоят.
Hamman
Hamman
сегодня в 12:49
Сумасшедшие деньги платят за игроков которые способны ,,отбить" эти деньги, т е. за суперзвёзд. А Стерлинг даже у себя в Англии звезда средней руки...
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 12:23
Люди! Вы источник видели? Можете запить холодной водичкой))) 180 лямов за кривоногую стерлядь? Басенки...
sihafazatron
sihafazatron ответил Red_team
сегодня в 12:15
Это будет развод века
развод века это возвращение погбуна за 105 лямов и зп санчеса))
Red_team
Red_team
сегодня в 12:13
Это будет развод века
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:59
Делят шкуру не убитого зверя)))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:56
Рахим ни разу в лига чемпионов не тащил команду и не забыл победный гол, На внутренней чемпионат реал без него может стать чемпионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:52
При таком раскладе МС ещё и в плюсе останется...)))
Распродаст состав стоимостью 1,29 млрд - за 2-2,5 млрд...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:42
чую подобных слухов будет еще очень много)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:38
Сейчас Ман Сити пойдёт с молотка. Стерлинг хорош,но дедушка Перец может и не заплатить такую сумму.
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