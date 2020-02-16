«Реал» готов купить Стерлинга за сумасшедшую сумму

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сегодня, 11:35

Форвард «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов приобрести Стерлинга у «Манчестер Сити» за 180 млн фунтов.

В данный момент форвард ведёт переговоры с «горожанами» по новому контракту. При этом Стерлинг не исключает возможного продолжения карьеры за рубежом. Действующий договор Рахима с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.