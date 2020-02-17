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Дель Пьеро: «Салах уже бог – и не только в Египте!»

сегодня, 17:01

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

Салах уже бог – и не только в Египте! Когда он играл за «Рому», я помню, насколько часто он упускал голевые шансы, находясь возле ворот соперников. И потом внезапно, уже в «Ливерпуле», он прибавил в этом компоненте и забил больше 30 голов за сезон! Когда у тебя есть такой настрой, ты хочешь улучшаться и расти, – это лучшее, что может быть.

Отметим, что ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем Салаха.

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Все комментарии
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 18:43
Боги, согласно мифологии бывают разные. Дель Пьеро имел ввиду, что кудряшка это бог плача. Аха-ха)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Lucky luciano
сегодня в 18:42
хахах в Ливерпуле таких за всю историю не было
И не будет. Легенда Херард катается на коньках, а других Скамина и Оливер недооценённые игроки. Аха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 18:27
А ты дель пьеро всегда был средником игроком,и выйграл чм сидя на скамейке
хахах в Ливерпуле таких за всю историю не было
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:21
Идол, а не бог.
abramjan
abramjan ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 17:39
А ты дель пьеро всегда был средником игроком,и выйграл чм сидя на скамейке
норм он был пока чипсы лэйс в его жизни не появились((...совпадение? не думаю...
abramjan
abramjan
сегодня в 17:30
сейчас гномяра это прочитает и впадет в ярость...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:29
А ты дель пьеро всегда был средником игроком,и выйграл чм сидя на скамейке
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 17:27
Не неси ерунды саня.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 17:22
А вообще интересно получается. В рядах интеристов теперь и Салах должен стать иудой, вслед за Клоппом. Его ж хвалит Дель Пьеро, а всё связанное с Ювентусом низзя!:)
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 17:21
Салах не Бог, как и любой из живых людей.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:16
Сейчас он вернулся к оьразцу Ромы
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