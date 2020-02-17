Дель Пьеро: «Салах уже бог – и не только в Египте!»

Бывший форвард «Ювентуса» высказался о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта .

Салах уже бог – и не только в Египте! Когда он играл за «Рому», я помню, насколько часто он упускал голевые шансы, находясь возле ворот соперников. И потом внезапно, уже в «Ливерпуле», он прибавил в этом компоненте и забил больше 30 голов за сезон! Когда у тебя есть такой настрой, ты хочешь улучшаться и расти, – это лучшее, что может быть.