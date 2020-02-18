Сульшер: «Не стану комментировать критику Райолы в свой адрес»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о критике агента Мино Райолы, который представляет интересы полузащитника Поля Погба, в его адрес.
Я не должен комментировать через СМИ действия Райолы, а также то, что он говорит. Вероятно, я могу сам с ним обо всём поговорить, но делать это, скорее всего, не буду. У каждого свое мнение. Будет лучше, если я не стану это все комментировать. У Погба и Райолы свои дела, это нормально.
Ранее Сульшер высказался о системе VAR.
Пора уже Уефа вмешаться и на законодательном уровне приструнить агентов , слишком много берут на себя !
Пора уже Уефа вмешаться и на законодательном уровне приструнить агентов , слишком много берут на себя !