Партей: «Хочу продолжать играть за великий мадридский клуб – „Атлетико“»

Полузащитник мадридского «Атлетико» рассказал о начале переговоров с клубом по продлению контракта.

Мой агент начал переговоры с «Атлетико» относительно нового контракта. Как и все молодые футболисты, игравшие за академию этой команды, я хочу продолжать играть здесь, играть за великий мадридский клуб. Горжусь тем, что ко мне проявляют внимание другие команды Европы, это придает мотивации и доказывает, что я делаю все правильно, но «Атлетико» дороже всего.