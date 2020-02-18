Партей: «Хочу продолжать играть за великий мадридский клуб – „Атлетико“»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Партей рассказал о начале переговоров с клубом по продлению контракта.
Мой агент начал переговоры с «Атлетико» относительно нового контракта. Как и все молодые футболисты, игравшие за академию этой команды, я хочу продолжать играть здесь, играть за великий мадридский клуб. Горжусь тем, что ко мне проявляют внимание другие команды Европы, это придает мотивации и доказывает, что я делаю все правильно, но «Атлетико» дороже всего.
В текущем сезоне Томас сыграл в 31 матче за «матрасников», забил 3 года и сделал 1 результативную передачу.