«Реал» уступил «Леванте»

«Реал» проиграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (53) располагается на втором месте, «Леванте» (29) - 13-й.
Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия
«Леванте» - «Реал» 1:0 (0:0)
Гол: Моралес 79
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Гонсалес, Гарсия, Моралес (Мартинес Андрес 81), Вукчевич, Кампанья, Барди, Марти (Мелеро 67), Майораль (Леон Лимонес 88)
Главный тренер: Лопес Пако.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 82), Каземиро, Кроос, Иско (Лукас 73), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 67)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Рамос 10, Марти 35, Каземиро 71
Судья: Эрнандес Алехандро Хосе.
Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».
Тот хотя бы вначале норм результат давал, а этот толстяк с самого начала никакой!!!
От старого некчемного Модрича можно было бы избавиться, и взять Эриксена!!! Но тупые Перес и Зидан поступили иначе. Как в случае с Роналду, которого продали вместо хрустального гольфиста.
Как можно было упустить Холланда за такую цену? Эти дураки взяли очередного бразила- Рейнера.
Хакими и Холланд отлично взаимодействуют в Боруссии, надо вернуть Хакими и заодно взять Холланда!!!
Тот хотя бы вначале норм результат давал, а этот толстяк с самого начала никакой!!!
От старого некчемного Модрича можно было бы избавиться, и взять Эриксена!!! Но тупые Перес и Зидан поступили иначе. Как в случае с Роналду, которого продали вместо хрустального гольфиста.
Как можно было упустить Холланда за такую цену? Эти дураки взяли очередного бразила- Рейнера.
Хакими и Холланд отлично взаимодействуют в Боруссии, надо вернуть Хакими и заодно взять Холланда!!!
Бензема бревно!!! Тупой Зидан не даёт времени Йовичу на адаптацию!
Бензема бревно!!! Тупой Зидан не даёт времени Йовичу на адаптацию!
Хорошо, что Леванте не удалось реализовать другие опасные моменты, которые у них были!
Тупой Перес и его подручный Зидан разрушают Реал! Можно сказать, что постепенно превращают Реал в нынешние МЮ, Милан и т.д.
Хорошо, что Леванте не удалось реализовать другие опасные моменты, которые у них были!
Тупой Перес и его подручный Зидан разрушают Реал! Можно сказать, что постепенно превращают Реал в нынешние МЮ, Милан и т.д.
Леванте полностью заслуженно вынес этот мусорный состав Реала
Леванте полностью заслуженно вынес этот мусорный состав Реала