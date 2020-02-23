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«Реал» уступил «Леванте»

сегодня, 00:51

«Реал» проиграл «Леванте» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (53) располагается на втором месте, «Леванте» (29) - 13-й.

Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия

«Леванте» - «Реал» 1:0 (0:0)
Гол: Моралес 79

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Гонсалес, Гарсия, Моралес (Мартинес Андрес 81), Вукчевич, Кампанья, Барди, Марти (Мелеро 67), Майораль (Леон Лимонес 88)
Главный тренер: Лопес Пако.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 82), Каземиро, Кроос, Иско (Лукас 73), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 67)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Рамос 10, Марти 35, Каземиро 71

Судья: Эрнандес Алехандро Хосе.

Ранее «Барселона» разгромила «Эйбар».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Антон Иванов 1
сегодня в 01:20
ты серьезно?) оборона барсы сейчас - рай для любой команды. в чемпе одна из самых пропускающих. тут трудно предсказать.
Против такой атаки Реала, барсе можно выйти вторым составом на защите, если выйдут Азар, Бензема, Бэйл, Модрич и Марсело!!! Против этого мусора не так уж и опасно.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 01:19
Леванте с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Леха Малышев
сегодня в 01:18
Самое смешное, что в Барсе внутренний конфликт, в Сити тоже катастрофа из-за отстранения. В Реале все хорошо, никаких проблем, кроме тренера и его Буратин
То есть, такая тупость Зидана и его буратин- это не проблема???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Pancher_95
сегодня в 01:15
Вини лучше толстяка однозначно, но ведь сто лямов на ветер не кинешь, надо как-то впихивать его в состав, второй дембеле
Он даже хуже, чем Дембеле.
Тот хотя бы вначале норм результат давал, а этот толстяк с самого начала никакой!!!
От старого некчемного Модрича можно было бы избавиться, и взять Эриксена!!! Но тупые Перес и Зидан поступили иначе. Как в случае с Роналду, которого продали вместо хрустального гольфиста.
Как можно было упустить Холланда за такую цену? Эти дураки взяли очередного бразила- Рейнера.
Хакими и Холланд отлично взаимодействуют в Боруссии, надо вернуть Хакими и заодно взять Холланда!!!
Леха Малышев
Леха Малышев ответил Pancher_95
сегодня в 01:15
Самое смешное, что в Барсе внутренний конфликт, в Сити тоже катастрофа из-за отстранения. В Реале все хорошо, никаких проблем, кроме тренера и его Буратин
Pancher_95
Pancher_95 ответил Антон Иванов 1
сегодня в 01:15
Да серьёзно, барса в каком бы состоянии она бы не находилась, очень серьёзно настаивается на реал, и выходят умерать на поле ради победы, а такой никчёмный реал это для них подарок
Антон Иванов 1
Антон Иванов 1 ответил Pancher_95
сегодня в 01:13
В прошлом сезоне за неделю профукали все что можно, то же самое будет и в этом году, сити и барса просто катком пройдут об этот Реал
ты серьезно?) оборона барсы сейчас - рай для любой команды. в чемпе одна из самых пропускающих. тут трудно предсказать.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:12
В прошлом сезоне за неделю профукали все что можно, то же самое будет и в этом году, сити и барса просто катком пройдут об этот Реал
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:12
Тебе достаточно внятно ответили в теме о победе Ювентуса. Мне добавить нечего. Аха-ха)
Слив засчитан Костик, впрочем как всегда ахах)
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:10
Вини лучше толстяка однозначно, но ведь сто лямов на ветер не кинешь, надо как-то впихивать его в состав, второй дембеле
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:10
Без паники. Мао дЗидун усыпляет бдительность свинки Пепы. Реал пройдёт Сити, а потом хлопнет в очной встрече барсу и чемпик в кармане.
Хотелось бы поверить в это, но к сожалению, Реал щас никакой!!!
Бензема бревно!!! Тупой Зидан не даёт времени Йовичу на адаптацию!
Антон Иванов 1
Антон Иванов 1
сегодня в 01:09
винищеус все-таки опасный тип.
faneng
faneng
сегодня в 01:09
Мда... Реал хорошо шел, опережал Барселону на 3 очка. Всё профукали...
Самбука
Самбука ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:09
Реал раком поставят и Сити и Барса. Закончилась халява Переса. Бабла не хаатит всех купить))
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 01:08
Перед Эль Класико Месси уже достал табурет, чтобы встать на него и нагнуть Реал
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:07
Когда хлопнет туринский кабинет, ты по-другому заговоришь ахах
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Рауль-Зидан
сегодня в 01:07
Да он предвзятый был . В добавленное время игрок Леганеса валялся целую минуту , и он должен был добавить время , но он сразу свистну на 94 минуте
Даже если добавить, Реал уже некчемный был, за исключением нескольких игроков!!!
Хорошо, что Леванте не удалось реализовать другие опасные моменты, которые у них были!
Тупой Перес и его подручный Зидан разрушают Реал! Можно сказать, что постепенно превращают Реал в нынешние МЮ, Милан и т.д.
Антон Иванов 1
Антон Иванов 1 ответил Berlinskiy
сегодня в 01:07
Очевидно что 3 лч подряд Зидан взял чисто изза формулы фарт+пик формы Роналду+огромные чемоданы в судейский корпус
из-за второго в большей степени. да и марсело сдох серьезно, он там серьезные дела творил раньше
Самбука
Самбука ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:07
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Тео Джонс
    сегодня в 01:07
    Тебе достаточно внятно ответили в теме о победе Ювентуса. Мне добавить нечего. Аха-ха)
    Самбука
    Самбука
    сегодня в 01:06
    Ха , ха сливочное болото обделалось по полной программе! В своём репертуаре, после января сдают свои позиции в борьбе за чемпионство в Ла Лиги. Все как обычно. Посмотрим как Барса нагнёт их на ближайшем Классико.
    Berlinskiy
    Berlinskiy
    сегодня в 01:05
    Очевидно что 3 лч подряд Зидан взял чисто изза формулы фарт+пик формы Роналду+огромные чемоданы в судейский корпус
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:05
    Теперь Сити фаворит, Реал не в форме!получат трешку в Англии.
    Pancher_95
    Pancher_95 ответил Бакланский рубеж
    сегодня в 01:05
    Ты в курсе что бенз нападающий? И сколько моментов он сегодня запорол? Он три месяца почти не забивает, и стабильно в стартовом составе! Он уже реально бесит
    Антон Иванов 1
    Антон Иванов 1 ответил Тео Джонс
    сегодня в 01:05
    Какая вариативность? Конкретно в этом матче словили пару раз на контратаках Леванте, из-за того, что те не боялись большими силами вперед бежать. На этом все, одни навесы на тугого Бензему и попытки Марсело одним и тем же финтом каждый раз пройти через фланг и прострелить безуспешно. Это прям серьезная вариативность ахах)
    по крайней мере регулярные забегания по флангам есть и пасы нормальные в ноги, а у барсы культура паса пипец упала. пока из обороны выйдут под прессингом, на 4 пасе 79утся. при хави и иньесте таких проблем просто не знали, да и медленно все это. хорошо, что сегодня эйбар давал время разбегаться
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Pancher_95
    сегодня в 01:04
    Да хватит уже винить судейство, такие команды как леванте должны проходить без пенальти, из 3 стопроцентных моментов 1 гол не забить, тут не к судью вопросы, а к нападении, которому у нас нет, от слова совсем
    Я ж написал, что ошибки судьи не повлияли на результат!!!
    Леванте полностью заслуженно вынес этот мусорный состав Реала
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Pancher_95
    сегодня в 01:04
    Ну понятно было что не будет столько забивать. Заменой Роналду по влиянию на игру может быть. Все таки нужно время на адаптацию которая никак с травмами не получается.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил 95-shishani-95
    сегодня в 01:03
    Да он предвзятый был . В добавленное время игрок Леганеса валялся целую минуту , и он должен был добавить время , но он сразу свистну на 94 минуте
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 01:03
    Без паники. Мао дЗидун усыпляет бдительность свинки Пепы. Реал пройдёт Сити, а потом хлопнет в очной встрече барсу и чемпик в кармане.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Антон Иванов 1
    сегодня в 01:03
    не сказал бы, что у них хуже. во многом не везет. мяч очень быстро ходит, вариативность в атаке и комбинируют нормально. у барсы с этим хуже
    Какая вариативность? Конкретно в этом матче словили пару раз на контратаках Леванте, из-за того, что те не боялись большими силами вперед бежать. На этом все, одни навесы на тугого Бензему и попытки Марсело одним и тем же финтом каждый раз пройти через фланг и прострелить безуспешно. Это прям серьезная вариативность ахах)
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