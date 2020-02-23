Сборная звезд выиграла Кубок Легенд

Сборная звезд стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счетом 6:5. Победный гол в матче забил Ивица Олич.
Сборная России - Сборная звезд мира 5:6 (4:4)
Голы: Колодин (3), Аленичев, Головской — Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин.
Напомним, что сборная России вышла в финал Кубка Легенд, обыграв команду Испании.
Не у всякого мужика такие.
В одно лицо чуть весь турнир не ушатала...
Не у всякого мужика такие.
В одно лицо чуть весь турнир не ушатала...
Команды примерно одинаковы.
Девка накосячила,слов нет. Как заказ чей-то старательно выполняла.
Лучшим был Плетикоса.
Звёзды победили по делу.Поздравляю.
Команды примерно одинаковы.
Девка накосячила,слов нет. Как заказ чей-то старательно выполняла.
Лучшим был Плетикоса.
Звёзды победили по делу.Поздравляю.