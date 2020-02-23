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Сборная звезд выиграла Кубок Легенд

сегодня, 17:39

Сборная звезд стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счетом 6:5. Победный гол в матче забил Ивица Олич.

Сборная России - Сборная звезд мира 5:6 (4:4)
Голы: Колодин (3), Аленичев, Головской — Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин.

Напомним, что сборная России вышла в финал Кубка Легенд, обыграв команду Испании.

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Кубок Легенд 2020  Протоколы  Россия
Источник: Soccer.RuФото: Соккер.ру
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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 18:06
Серьезно среди нас есть те, кто потратил свободное время в выходной на просмотр этого "турнира"?
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 18:02
а кто тренер у сб. России был ?
VIPded
VIPded
сегодня в 17:58
Просто шоу... )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:56
У девки-судейки железные я.ца ;)
Не у всякого мужика такие.
В одно лицо чуть весь турнир не ушатала...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:52
В поддавки сыграли.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Это не дело
сегодня в 17:50
Это футболом можно назвать лишь с большой натяжкой.
Да нормальный футбол.
Команды примерно одинаковы.
Девка накосячила,слов нет. Как заказ чей-то старательно выполняла.
Лучшим был Плетикоса.
Звёзды победили по делу.Поздравляю.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:46
кто поставил эту курицу судьей?))Козырева куда красивее и честнее, я бы вдул ей, ну а Пономарева приняла верное решение, нафиг надо было считать гол после добавленного времени?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:44
Судья конечно накосячила. Чуть такой матч не испортила. Хорошо что звёзды отказались бить пенальти и тогда организаторы были вынуждены присудить им победу. Заслуженную победу
Это не дело
Это не дело
сегодня в 17:44
Это футболом можно назвать лишь с большой натяжкой.
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 17:41
Ахахах что это за жесть была- даже Уэбб так мю не тащил, как судья седня сб.России))) матч был огонь!
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