Б. Силва: «Был бы рад, если бы удалось поиграть с Месси в одной команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Конечно, хотелось бы поиграть в одной команде с Месси. Я играю с Криштиану Роналду в сборной Португалии. А если бы мне представилось поиграть и с Месси, то было бы приятно говорить, что я играл с лучшими в истории, однако все намного сложнее.
В «Сити» или в «Барселоне»? Если бы Месси захотел перейти к нам, ему бы тут были рады.
Отметим, что недавно появлялись слухи об интересе «Барсы» к Силве.
А то получается Силва пашет, титулы завовевывает, а ЗМ Роналду дают
А то получается Силва пашет, титулы завовевывает, а ЗМ Роналду дают