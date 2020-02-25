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Б. Силва: «Был бы рад, если бы удалось поиграть с Месси в одной команде»

сегодня, 15:21

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Конечно, хотелось бы поиграть в одной команде с Месси. Я играю с Криштиану Роналду в сборной Португалии. А если бы мне представилось поиграть и с Месси, то было бы приятно говорить, что я играл с лучшими в истории, однако все намного сложнее.

В «Сити» или в «Барселоне»? Если бы Месси захотел перейти к нам, ему бы тут были рады.

Отметим, что недавно появлялись слухи об интересе «Барсы» к Силве. 

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 15:28
Если играл бы с Месси, было бы не так тяжело. Т. к. Месси, как и Силва, играет на команду, в отличии от Роналду.
А то получается Силва пашет, титулы завовевывает, а ЗМ Роналду дают
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