Б. Силва: «Был бы рад, если бы удалось поиграть с Месси в одной команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с нападающим «Барселоны» .

Конечно, хотелось бы поиграть в одной команде с Месси. Я играю с Криштиану Роналду в сборной Португалии. А если бы мне представилось поиграть и с Месси, то было бы приятно говорить, что я играл с лучшими в истории, однако все намного сложнее.

В «Сити» или в «Барселоне»? Если бы Месси захотел перейти к нам, ему бы тут были рады.