Бонуччи: «Сарри очень умен»

Защитник «Ювентуса» поделился мнением о главном тренер туринцев .

Сарри очень умен, как человек, так и как тренер. Когда он разговаривает с нами, мы понимаем, почему он возглавил эту команду. Он знает, что нужно делать, чтобы улучшить команду.

С ним у нас появился новый способ видеть футбол. В защите, например, мы играем в зональную разметку. Это сложно, но я никогда не боялся сложностей.