Бонуччи: «Сарри очень умен»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о главном тренер туринцев Маурицио Сарри.
Сарри очень умен, как человек, так и как тренер. Когда он разговаривает с нами, мы понимаем, почему он возглавил эту команду. Он знает, что нужно делать, чтобы улучшить команду.
С ним у нас появился новый способ видеть футбол. В защите, например, мы играем в зональную разметку. Это сложно, но я никогда не боялся сложностей.
Ранее Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».