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Бонуччи: «Сарри очень умен»

сегодня, 15:09

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о главном тренер туринцев Маурицио Сарри.

Сарри очень умен, как человек, так и как тренер. Когда он разговаривает с нами, мы понимаем, почему он возглавил эту команду. Он знает, что нужно делать, чтобы улучшить команду.

С ним у нас появился новый способ видеть футбол. В защите, например, мы играем в зональную разметку. Это сложно, но я никогда не боялся сложностей.

Ранее Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». 

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 15:44
Чем же он интересно умен?
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:41
Как бы Вам эту зональную разметку в защите натренировать, чтобы реже руки в штрафной проскакивали?
max74
max74
сегодня в 15:27
Угу, а ещё очень хитёр
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