Стерлинг: «Моя дочь поёт мне песни и кричалки про Мохамеда Салаха»

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сегодня, 15:38

Нападающий «Манчестер Сити» рассказал о шутках своей дочери, которая болеет за «Ливерпуль».

Как переношу шутки своей дочери, которая болеет за «Ливерпуль»? Ха-ха-ха! Она любит пошутить и поёт мне песни и кричалки про Мохамеда Салаха. Она знает о значимости противостояния наших клубов, поэтому постоянно поёт их песни и пытается завести, но такой у неё характер.

Отметим, что Стерлинг начинал карьеру в «Ливерпуле» и отыграл за «красных» 3 года (2012-2015), после чего перебрался в «Манчестер Сити».

Недавно появились слухи об интересе к Рахиму со стороны «Реала».