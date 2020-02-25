Стерлинг: «Моя дочь поёт мне песни и кричалки про Мохамеда Салаха»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о шутках своей дочери, которая болеет за «Ливерпуль».
Как переношу шутки своей дочери, которая болеет за «Ливерпуль»? Ха-ха-ха! Она любит пошутить и поёт мне песни и кричалки про Мохамеда Салаха. Она знает о значимости противостояния наших клубов, поэтому постоянно поёт их песни и пытается завести, но такой у неё характер.
Отметим, что Стерлинг начинал карьеру в «Ливерпуле» и отыграл за «красных» 3 года (2012-2015), после чего перебрался в «Манчестер Сити».
Недавно появились слухи об интересе к Рахиму со стороны «Реала».