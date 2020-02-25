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Кроос признался, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 15:27

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что в 2018 году был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Мойес пришел переговорить со мной, мы согласовали контракт, но затем он был уволен, а ему на смену пришел Луи ван Гал.

Луи нужно было время, чтобы построить собственный проект. Некоторое время я ничего не слышал от МЮ, затем у меня возникли сомнения касательно моего перехода. После начался чемпионат мира. И это все.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 16:47
Я вас приветствую. Ничего в офтопе я не нарушал. Я понимаю, что вчера вы подверглись обвинениям со стороны многоаккаунтового провокатора в дружбе со мной. Но как бы зарезать аккаунт только из-за того, что бы что-то доказать тому, кто ничего не стоит, не является целесообразным. И так практически все знают, что тот нытик всем и всегда не доволен, ищет врагов и заговоры. Просто теперь нужно новый аккаунт регистрировать, на меломане прописывать. Это хлопотно. Поэтому прошу Вас ещё раз проверить тот мой аккаунт на наличие нарушений, тянущих на пермач.
Добрый день.
Просто для сокращения времени был выбран ближайший комментарий, естественно бан не из-за коммента в оффтопе. На акке действительно большой процент комментов нарушивших правила.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил alexgurzan
сегодня в 16:12
Добрый день. Большое количество нарушающих комментариев.
Я вас приветствую.
Ничего в офтопе я не нарушал. Я понимаю, что вчера вы подверглись обвинениям со стороны многоаккаунтового провокатора в дружбе со мной. Но как бы зарезать аккаунт только из-за того, что бы что-то доказать тому, кто ничего не стоит, не является целесообразным. И так практически все знают, что тот нытик всем и всегда не доволен, ищет врагов и заговоры. Просто теперь нужно новый аккаунт регистрировать, на меломане прописывать. Это хлопотно. Поэтому прошу Вас ещё раз проверить тот мой аккаунт на наличие нарушений, тянущих на пермач.
ЮНВA
ЮНВA ответил alexgurzan
сегодня в 16:11
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Тень Аналитика
    сегодня в 16:04
    Добрый день, уважаемые модераторы! Можете сказать, почему уважаемый пользователь Князь Сажал Врагов На Посох получил пермобан? Спасибо заранее!
    Добрый день.
    Большое количество нарушающих комментариев.
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:53
    Может это все к лучшему?
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 15:35
    В 2018 уже Сульшер под конец пришел, Мойеса никто и не вспоминал
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 15:35
    Добрый день, уважаемые модераторы! Можете сказать, почему уважаемый пользователь Князь Сажал Врагов На Посох получил пермобан? Спасибо заранее!
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