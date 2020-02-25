Кроос признался, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что в 2018 году был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Мойес пришел переговорить со мной, мы согласовали контракт, но затем он был уволен, а ему на смену пришел Луи ван Гал.
Луи нужно было время, чтобы построить собственный проект. Некоторое время я ничего не слышал от МЮ, затем у меня возникли сомнения касательно моего перехода. После начался чемпионат мира. И это все.
Просто для сокращения времени был выбран ближайший комментарий, естественно бан не из-за коммента в оффтопе. На акке действительно большой процент комментов нарушивших правила.
Просто для сокращения времени был выбран ближайший комментарий, естественно бан не из-за коммента в оффтопе. На акке действительно большой процент комментов нарушивших правила.
Ничего в офтопе я не нарушал. Я понимаю, что вчера вы подверглись обвинениям со стороны многоаккаунтового провокатора в дружбе со мной. Но как бы зарезать аккаунт только из-за того, что бы что-то доказать тому, кто ничего не стоит, не является целесообразным. И так практически все знают, что тот нытик всем и всегда не доволен, ищет врагов и заговоры. Просто теперь нужно новый аккаунт регистрировать, на меломане прописывать. Это хлопотно. Поэтому прошу Вас ещё раз проверить тот мой аккаунт на наличие нарушений, тянущих на пермач.
Ничего в офтопе я не нарушал. Я понимаю, что вчера вы подверглись обвинениям со стороны многоаккаунтового провокатора в дружбе со мной. Но как бы зарезать аккаунт только из-за того, что бы что-то доказать тому, кто ничего не стоит, не является целесообразным. И так практически все знают, что тот нытик всем и всегда не доволен, ищет врагов и заговоры. Просто теперь нужно новый аккаунт регистрировать, на меломане прописывать. Это хлопотно. Поэтому прошу Вас ещё раз проверить тот мой аккаунт на наличие нарушений, тянущих на пермач.
Большое количество нарушающих комментариев.
Большое количество нарушающих комментариев.