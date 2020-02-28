ГлавнаяНовости

«Крылья Советов» – «Оренбург»: Мамаду Силла в старте гостей

сегодня, 17:36
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч идет

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 20-го тура РПЛ. В составе хозяев дебютирует новичок - голкипер Евгений Фролов. У гостей в старте на поле выйдет воспитанник «Барселоны» форвард Мамаду Силла.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Бурлак, Лысцов, Евинов, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Голенков.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

Запасные: Климович, Шахов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Чуканов, Фамейе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игало возглавит атаку «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брюгге»
Вчера, 22:19 Комментарии2
«Башакшехир» - «Спортинг»: Вьетто, Шпорар и Кабрал возглавят атаку гостей
Вчера, 20:18 Комментарии0
Мхитарян, Перес и Клюйверт - в старте «Ромы» на игру с «Гентом»
Вчера, 20:10 Комментарии1
«Лион» – «Ювентус»: Дибала и Роналду сыграют в атаке туринцев
26 февраля Комментарии9
«Реал» – «Манчестер Сити»: Иско и Винисиус выйдут в основном составе хозяев
26 февраля Комментарии16
МакГрегор и Хаджи - в старте «Рейнджерс» на матч с «Брагой»
26 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:18
Вперёд Крылышки - за очками!!!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил azures
сегодня в 18:16
Это то тут причём?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:12
Наверняка у Крыльев не возникнет проблем в этом матче.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:10
ждём футбол!!!!!!!! покажите игру!!!!!!!!!!!!!!!
Aniva
Aniva
сегодня в 18:03
Хорошей игры командам!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:02
На парня из Ирака глянуть интересно, ну и казах с сенегальцем (с примесью Испании) Будем посмотреть.
azures
azures ответил Сергей Эпоха
сегодня в 17:56
Самара покажи все что умеешь
Матчи свиням продавать умеет.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 17:52
Самара покажи все что умеешь
Doktor S
Doktor S
сегодня в 17:51
Оренбургу удачи!
FESCO
FESCO
сегодня в 17:41
Удачи Оренбургу и победы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100