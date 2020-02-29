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Ерохин: «Финны и датчане могут выстрелить на Евро-2020»

сегодня, 10:55

Полузащитник Александр Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России по группе на Евро-2020.

Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» — видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы — и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:16
Это он к чему сказал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:04
В себя и в свою сборную походу вообще не верит....
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