Карпов: «Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой»

Защитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Урала».

Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если я сам выйду на поле, для меня не будет разницы, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать.