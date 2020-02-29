Карпов: «Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Урала».
Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если я сам выйду на поле, для меня не будет разницы, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать.
Разным Реалам со своими Азарами, Барселонам с Мессями стоит поучиться, а то всё переживают.
Вон в ЦСКА отсутствие 19 летнего ЦЗ - печаль, но не беда!
Разным Реалам со своими Азарами, Барселонам с Мессями стоит поучиться, а то всё переживают.
Вон в ЦСКА отсутствие 19 летнего ЦЗ - печаль, но не беда!