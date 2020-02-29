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Карпов: «Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой»

сегодня, 10:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал14:00 Не начался

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Урала». 

Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой. Если я сам выйду на поле, для меня не будет разницы, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил МапС
сегодня в 10:44
Мы с удовольствием рады вам их создать.
МапС
МапС
сегодня в 10:42
Проблемы будут в среду на Открывашке!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:26
Ждём красивой и победной игры от армейцев.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:16
Дожили. 17 летний парень говорит что отсутствие 19 летнего на поле - не проблема.

Разным Реалам со своими Азарами, Барселонам с Мессями стоит поучиться, а то всё переживают.

Вон в ЦСКА отсутствие 19 летнего ЦЗ - печаль, но не беда!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:13
кто же тебя пустит?)))))))))
holms918
holms918
сегодня в 10:12
Надейся.
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