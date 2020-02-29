Бубнов: «„Зенит“ победит „Локомотив“, „Рубин“ проиграет „Тамбову“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свои прогнозы на матчи 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» - «Локомотив»

Прогноз: 2:1. У «Локомотива» проблемы с составом. Отсутствуют Миранчуки, ещё не готов Фарфан, на острие один Эдер. «Зениту» же есть из кого выбирать, к тому же лидер довольно уверенно выглядел в контрольных матчах.

«Динамо» - «Спартак»

Прогноз: 1:1. В принципе у «Динамо» поменьше проблем. «Спартак» перестраивается, а «бело-голубые» в концовке первой части сезона уже демонстрировали неплохое взаимопонимание, добротно усилились на рынке. Однако команда Тедеско даст бой и не проиграет.

ЦСКА - «Урал»

Прогноз: 2:0. В кои-то веки у армейцев нет потерь, Ганчаренко может выбирать и вносить корректировки, исходя из полноценного состава. Это плюс плотная борьба за Лигу чемпионов и домашняя арена помогут ЦСКА победить.

«Тамбов» - «Рубин»

Прогноз: 1:0. Команде Леонида Слуцкого нужно время, чтобы сыграться и стать конкурентоспособной в боевых условиях. Первый блин выйдет комом «Тамбову», которому перед стартом сезона только ленивый не пророчил вылет, важно ещё дальше оторваться от опасной зоны.