Фетисов: «Матч с „Оренбургом“ получился очень тяжелым»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что самарский клуб сыграл достойно в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Матч получился очень тяжелым, играли вдесятером, а иногда казалось, что в команде есть еще чужой футболист. Думаю, что не в каждом матче получаешь пенальти и красную карточку, план игры ломается, но все равно молодцы, продержались, выигрывали, навязывали инициативу, здорово себя проявил вратарь, который отразил пенальти и несколько раз спас команду. Было ли удаление? Решение принимали несколько арбитров, опытные люди судили, решения были осознанные, оставим их на совести судей.

После сборов все команды тяжело вкатываются. В первых матчах показывается, у кого крепче нервы, характер. Играли вдесятером против крепкой команды, причем создавали моменты и владели инициативой, это показатель.