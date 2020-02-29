Фетисов: «Матч с „Оренбургом“ получился очень тяжелым»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что самарский клуб сыграл достойно в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Матч получился очень тяжелым, играли вдесятером, а иногда казалось, что в команде есть еще чужой футболист. Думаю, что не в каждом матче получаешь пенальти и красную карточку, план игры ломается, но все равно молодцы, продержались, выигрывали, навязывали инициативу, здорово себя проявил вратарь, который отразил пенальти и несколько раз спас команду. Было ли удаление? Решение принимали несколько арбитров, опытные люди судили, решения были осознанные, оставим их на совести судей.
После сборов все команды тяжело вкатываются. В первых матчах показывается, у кого крепче нервы, характер. Играли вдесятером против крепкой команды, причем создавали моменты и владели инициативой, это показатель.
Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга».
Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал.
Как и те, кто сидит на VAR."
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
Судейские начальники меняются, а СКАНДАЛЫ продолжаются!
Почему???
Потому что РФС покрывает и оправдывает судей скандалистов.
Поздравляем Крылья с ничьей.
Они играли не только против Оренбурга, но и против предвзятого и скандального судейства Мешкова и аВАР Мурашева.
аВАР работал Мурашев.
Поставили на аВАР неопытного судью, чтобы на него свалить все ошибки Мешкова.
Ведь Мешков мог сам просмотреть момент с пенальти в ворота Оренбурга, а раз не просмотрел, значит, несёт всю полноту ответственности за своё скандальное судейство в пользу газпромовского Оренбурга.
Грубые нарушения игрокам Оренбурга Мешков прощал, а игроков Крыльев наказывал желтыми.
На протяжении всего матча Мешков НАГЛО подсвистывал Оренбургу.
Как теперь новый судейский начальник будет отмазывать Мешкова.
Егоров его отмазывал и покрывал.
Мешков чувствует свою безнаказанность и уж в который, СОТЫЙ раз, скандалит!!
ЕСТЬ новый СКАНДАЛ в нашем футболе в первой же игре второй части чемпионата.
Кто Кашшаи подсказал назначить Мешкова на эту игру?
Ведь Мешков КРЕАТУРА Газпрома, а Оренбург, как мы знаем, их проект.
Кашшаи не знает о таких криминальных тонкостях нашего футбола???
Бывший Егоров продавливал на матчи и ставил на игру Мешкова и отмазывал его теперь Кашшаи его продавливает и ставит на судейство.
Фролов сегодня герой матча. Спас Крылья от поражения.
Это должен был быть пенальти в ворота «Оренбурга».
Это очевидный фол, а Мешков даже повтор смотреть не стал.
Как и те, кто сидит на VAR."
34-я минута матча Крылья - Оренбург.
Игрок Оренбурга СБИВАЕТ игрока Крыльев в своей штрафной!!!
10000%-й пеналь в ворота Оренбурга.
Мешков не ставит.
Судейские начальники меняются, а СКАНДАЛЫ продолжаются!
Почему???
Потому что РФС покрывает и оправдывает судей скандалистов.
Поздравляем Крылья с ничьей.
Они играли не только против Оренбурга, но и против предвзятого и скандального судейства Мешкова и аВАР Мурашева.
аВАР работал Мурашев.
Поставили на аВАР неопытного судью, чтобы на него свалить все ошибки Мешкова.
Ведь Мешков мог сам просмотреть момент с пенальти в ворота Оренбурга, а раз не просмотрел, значит, несёт всю полноту ответственности за своё скандальное судейство в пользу газпромовского Оренбурга.
Грубые нарушения игрокам Оренбурга Мешков прощал, а игроков Крыльев наказывал желтыми.
На протяжении всего матча Мешков НАГЛО подсвистывал Оренбургу.
Как теперь новый судейский начальник будет отмазывать Мешкова.
Егоров его отмазывал и покрывал.
Мешков чувствует свою безнаказанность и уж в который, СОТЫЙ раз, скандалит!!
ЕСТЬ новый СКАНДАЛ в нашем футболе в первой же игре второй части чемпионата.
Кто Кашшаи подсказал назначить Мешкова на эту игру?
Ведь Мешков КРЕАТУРА Газпрома, а Оренбург, как мы знаем, их проект.
Кашшаи не знает о таких криминальных тонкостях нашего футбола???
Бывший Егоров продавливал на матчи и ставил на игру Мешкова и отмазывал его теперь Кашшаи его продавливает и ставит на судейство.
Фролов сегодня герой матча. Спас Крылья от поражения.