Ерохин назвал матчи, в которых получал наибольшее удовольствие от игры

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сегодня, 11:26

Полузащитник «Зенита» рассказал, в каких матчах он получал наибольшее удовольствие от игры в текущем сезоне.

Матч с ЦСКА , например. В сложной ситуации вышел на поле и спустя всего пять минут смог помочь команде. Это воодушевляет. Игра с «Динамо» тоже удалась: если с «армейцами» вышел под нападающим, то здесь все 90 минут был опорником.

«Зенит» сыграл против ЦСКА 2 ноября в рамках 15-го тура РПЛ (1:1). Ерохин забил гол в этом матче. С «Динамо» петербуржцы встретились 6 декабря в 19-м туре чемпионата (3:0).

Отметим, что ранее Ерохин высказался о соперниках сборной России на групповом этапе Евро-2020.