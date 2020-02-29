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Ерохин назвал матчи, в которых получал наибольшее удовольствие от игры

сегодня, 11:26

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, в каких матчах он получал наибольшее удовольствие от игры в текущем сезоне.

Матч с ЦСКА, например. В сложной ситуации вышел на поле и спустя всего пять минут смог помочь команде. Это воодушевляет. Игра с «Динамо» тоже удалась: если с «армейцами» вышел под нападающим, то здесь все 90 минут был опорником.

«Зенит» сыграл против ЦСКА 2 ноября в рамках 15-го тура РПЛ (1:1). Ерохин забил гол в этом матче. С «Динамо» петербуржцы встретились 6 декабря в 19-м туре чемпионата (3:0).

Отметим, что ранее Ерохин высказался о соперниках сборной России на групповом этапе Евро-2020.

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Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 12:22
Там от Вилкова больше помощи было.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:47
Лучшие матчи Ерохина, когда он на лавке и в Зените, и в сборной!!!
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