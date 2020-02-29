«Барселона» огласила заявку на Эль Класико

«Барселона» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Вратари: тер Штеген, Нето;
Защитники: Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Умтити, Фирпо;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль, Кольядо, Артур;
Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Брейтуэйт.
Отметим, что защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку, несмотря на травму.
Ну вот не выиграет если завтра Барса,что пропадете на неделю с сайта или опять будете кричать,что Перес все купил???
Ну вот не выиграет если завтра Барса,что пропадете на неделю с сайта или опять будете кричать,что Перес все купил???
Ждемс
Ждемс