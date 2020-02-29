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«Барселона» огласила заявку на Эль Класико

сегодня, 15:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

«Барселона» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». 

Вратари: тер Штеген, Нето;
Защитники: Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Умтити, Фирпо;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль, Кольядо, Артур;
Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Брейтуэйт.

Отметим, что защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку, несмотря на травму. 

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответил 3ton
сегодня в 17:24
Вот никогда не понимал,зачем петушиться перед матчем???
Ну вот не выиграет если завтра Барса,что пропадете на неделю с сайта или опять будете кричать,что Перес все купил???
fm8te_akndvc
fm8te_akndvc
сегодня в 17:02
У чтож посмотрим, че придумает лысый.
Ждемс
Belgie2009
Belgie2009 ответил 3ton
сегодня в 16:53
Это ты составлял пророчества Ванги?)
амурец
амурец
сегодня в 15:59
Месси играет значит есть шанс обыграть Барселону
3ton
3ton ответил Belgie2009
сегодня в 15:53
Завтра отменят, из за вируса)
Ждёшь с нетерпением отмены матча , чтобы не видеть поражение Реала ?🤣🤣🤣
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:53
размажут сливки
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 15:44
Завтра отменят, из за вируса)
ДСА
ДСА
сегодня в 15:38
Забивать есть кому.
Гнилазубая мораття
Гнилазубая мораття
сегодня в 15:30
Братцы наши. После кальчополя поднялись, устроенного мной. Помните, внучата, деда Моратти.
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