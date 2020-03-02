Дайер: «Центр обороны – позиция, на которой я вижу свое будущее»

Игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер заявил, что предпочитает играть в центре обороны, а не в полузащите.
Это (центр обороны – ред.) позиция, на которой я себя вижу. Там я вижу свое будущее.
Также Дайер сообщил, что предыдущий главный тренер «шпор», Маурисио Почеттино, знал о его предпочтениях.
Предыдущий тренер знал, на чем я настаиваю долгое время насчет своей позиции на поле. Центрбек – позиция, на которой я вижу своей будущее. Думаю, там я могу играть наилучшим образом.
Напомним, что в накануне «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» в матче 28-го тура АПЛ.