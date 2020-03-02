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Дайер: «Центр обороны – позиция, на которой я вижу свое будущее»

02 марта 2020, 18:45

Игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер заявил, что предпочитает играть в центре обороны, а не в полузащите.

Это (центр обороны – ред.) позиция, на которой я себя вижу. Там я вижу свое будущее.

Также Дайер сообщил, что предыдущий главный тренер «шпор», Маурисио Почеттино, знал о его предпочтениях.

Предыдущий тренер знал, на чем я настаиваю долгое время насчет своей позиции на поле. Центрбек – позиция, на которой я вижу своей будущее. Думаю, там я могу играть наилучшим образом.  

Напомним, что в накануне «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» в матче 28-го тура АПЛ.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 марта в 21:07
Нельзя сказать что Дайер в центре обороны сильно помог против Вулверхэмптона.
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 19:42
Будет отхватывать по полной.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 19:26
ЖОЗЕ ПОФИГ ГДЕ ТЫ СЕБЯ ВИДИШЬ
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