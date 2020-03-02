Дайер: «Центр обороны – позиция, на которой я вижу свое будущее»

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02 марта 2020, 18:45

Игрок «Тоттенхэма» заявил, что предпочитает играть в центре обороны, а не в полузащите.

Это (центр обороны – ред.) позиция, на которой я себя вижу. Там я вижу свое будущее.

Также Дайер сообщил, что предыдущий главный тренер «шпор», , знал о его предпочтениях.

Предыдущий тренер знал, на чем я настаиваю долгое время насчет своей позиции на поле. Центрбек – позиция, на которой я вижу своей будущее. Думаю, там я могу играть наилучшим образом.