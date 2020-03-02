Бартомеу: «Болельщики „Барсы“ понимают, что поражение „Реалу“ – не конец»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).
Чемпионат продолжается. Еще много матчей. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец.
После поражения «Барселона» потеряла первую строчку и отстает от «Реала» на 1 очко. Прошедший матч также прокомментировал главный тренер каталонской команды Кике Сетьен.
противостояние Барсы и Реала - из этого же ряда ! )
противостояние Барсы и Реала - из этого же ряда ! )
Так можно сказать в целом про испанский футбол..
Так можно сказать в целом про испанский футбол..
Кстати Реал в этом сезоне провёл 5 матчей с Барселоной и Атлетико и пропустил 0 голов,разве это не замечательно? !
Кстати Реал в этом сезоне провёл 5 матчей с Барселоной и Атлетико и пропустил 0 голов,разве это не замечательно? !
Гений трансферной политики!
Гений трансферной политики!