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Бартомеу: «Болельщики „Барсы“ понимают, что поражение „Реалу“ – не конец»

02 марта 2020, 16:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).

Чемпионат продолжается. Еще много матчей. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец.

После поражения «Барселона» потеряла первую строчку и отстает от «Реала» на 1 очко. Прошедший матч также прокомментировал главный тренер каталонской команды Кике Сетьен.

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Все комментарии
ABir
ABir
03 марта в 00:20
Это не конец, а начало конца
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 18:50, ред.
Болельщики барсы будут рады концу Бармалеу аххах
neomessi
neomessi
02 марта в 18:38
Победа или поражение в эль классико был до меня и будет после меня. Не надо из этого делать трагедию.
112910415
112910415
02 марта в 18:24
есть вещи вечные ... как смена времён года
противостояние Барсы и Реала - из этого же ряда ! )
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 18:14
Это не конец!!! Но благодаря тебе , он все ближе и ближе.......
VAN ARM
VAN ARM
02 марта в 18:09
проиграли по делу!!!!
ислам исаев
ислам исаев
02 марта в 18:03
самое больше что меня бесит в барселоны это когда они доходят до варот соперника и наченают пасовать назад так уж не бежите до ворот соперника а сразу наченайте возле своих ворот в пас играть
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 марта в 17:59
Пора им "клуб обожателей Месси" разгонять, вон Реал от одного шланга избавился, надо еще Бейла слить куда нибудь и стал в более интересный футбол играть. Нельзя строить команду вокруг одного игрока.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 17:50
Одно очко отставания,конечно не конец, вся борьба ещё впереди.
ислам исаев
ислам исаев
02 марта в 17:49
болельшики понимают и ждут не стирпением кагда ты уйдеш в отставку
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил eleven LC
02 марта в 17:39
Ну Реал в этом сезоне прибавил в обороне, но также стоит отметить, что Барселона и Атлетико переживают нелёгкие времена.
Так можно сказать в целом про испанский футбол..
eleven LC
eleven LC
02 марта в 17:03, ред.
Конечно не конец и Барселона вполне может выиграть чемпионат,но надеюсь этого не произойдёт
Кстати Реал в этом сезоне провёл 5 матчей с Барселоной и Атлетико и пропустил 0 голов,разве это не замечательно? !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
02 марта в 16:58
Молчал бы лучше)
Гений трансферной политики!
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