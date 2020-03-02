Бартомеу: «Болельщики „Барсы“ понимают, что поражение „Реалу“ – не конец»

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02 марта 2020, 16:49

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).

Чемпионат продолжается. Еще много матчей. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец.

После поражения «Барселона» потеряла первую строчку и отстает от «Реала» на 1 очко. Прошедший матч также прокомментировал главный тренер каталонской команды Кике Сетьен.