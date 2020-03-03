Титов: «„Спартак“ сегодня один из самых закрытых клубов»

Бывший российский футболист Егор Титов поделился мнением о нынешнем состоянии «Спартака».
Ожидания от «Спартака»? Сейчас я далек от клуба. Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.
Ранее Егор Титов прокомментировал игру «Зенита» без форварда Артема Дзюбы, который недавно получил травму.
чемпионство Спартака это юбилей Симоняна и подарок Мудко.
чемпионство Спартака это юбилей Симоняна и подарок Мудко.
Измайлов в чемпионский год на другой должности был. И так активно в дела клуба не лез. А после того как он занял должность Жиркова, пошли "странные" истории.
Измайлов в чемпионский год на другой должности был. И так активно в дела клуба не лез. А после того как он занял должность Жиркова, пошли "странные" истории.
Достаточно того, что Спартак показывает на поле. А тренировочный процесс - это тайна за семью печатями, внутренняя кухня команды.
Уж слишком много "доброжелателей" стало у Спартака. Нечего их кормить!
Достаточно того, что Спартак показывает на поле. А тренировочный процесс - это тайна за семью печатями, внутренняя кухня команды.
Уж слишком много "доброжелателей" стало у Спартака. Нечего их кормить!