Титов: «„Спартак“ сегодня один из самых закрытых клубов»

Бывший российский футболист поделился мнением о нынешнем состоянии «Спартака».

Ожидания от «Спартака»? Сейчас я далек от клуба. Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.