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Титов: «„Спартак“ сегодня один из самых закрытых клубов»

03 марта 2020, 09:08

Бывший российский футболист Егор Титов поделился мнением о нынешнем состоянии «Спартака». 

Ожидания от «Спартака»? Сейчас я далек от клуба. Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.

Ранее Егор Титов прокомментировал игру «Зенита» без форварда Артема Дзюбы, который недавно получил травму. 

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Все комментарии
Ablom
Ablom
03 марта в 19:42
Чтобы не видели как чудит Тедеско.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:25
Егор хочет проникнуть с брамантаном а его не пускают.
Байкал-38
Байкал-38
03 марта в 13:45
Неужели поумнели?
Владимир Мышаев
Владимир Мышаев
03 марта в 13:04
Егор - даже при такой закрытости столько гадостей вокруг клуба ! Лишняя информация в лучшем случае оказывается перевернутой - в худшем - ушат грязи и по делу и не по делу !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 марта в 11:58
Всем не угодишь ! То слишком много информации - плохо ! То мало ,тоже плохо ! Всегда найдутся те ,у которых вода не достаточно мокрая ,небо не достаточно голубое ,как говорил Брюс Уиллис ! )))
Сп62
Сп62
03 марта в 11:48
Просто ребята собрались скромные. Зачем себя выпячивать?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
03 марта в 11:39
От стыда закрылись.
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 11:15
При Измайлове чемпионами России стали ;)
при чем тут Измайлов?
чемпионство Спартака это юбилей Симоняна и подарок Мудко.
vm777
vm777 ответил Scuderia Ferrаri
03 марта в 10:32
При Измайлове чемпионами России стали ;)
Червиченко тоже любил говорить, что при нем Спартак последний раз чемпионом стал, но кому от этого лучше)))
Измайлов в чемпионский год на другой должности был. И так активно в дела клуба не лез. А после того как он занял должность Жиркова, пошли "странные" истории.
beefs
beefs
03 марта в 10:27
А что, есть что скрывать?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил vm777
03 марта в 10:02
При Измайлове чемпионами России стали ;)
makkie
makkie
03 марта в 09:47
И правильно, что закрытый.
Достаточно того, что Спартак показывает на поле. А тренировочный процесс - это тайна за семью печатями, внутренняя кухня команды.
Уж слишком много "доброжелателей" стало у Спартака. Нечего их кормить!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
03 марта в 09:42
Закрылись, чтобы не видно было как чемоданчики с баблом курсируют.
vm777
vm777
03 марта в 09:26
Конечно, лучше быть открытым как при Измайлове, когда скандал на скандале. Когда все вокруг знают, что тренер говорит команде после игры, какой будет состав на игру и что там с тренировками у команды. Вам то это веселее и интереснее, но лучше ли от этого Спартаку?
Columb
Columb
03 марта в 09:20
Это его Прядкин закрыл с сыночком.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
03 марта в 09:09
Такие аферы крутить в открытую не 90-е годы.
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