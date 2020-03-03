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Титов: «„Зенит“ зависим от Дзюбы»

03 марта 2020, 09:05

Бывший российский футболист Егор Титов прокомментировал игру «Зенита» без форварда Артема Дзюбы, который недавно получил травму

Зависим ли «Зенит» от Дзюбы? Конечно, последние года два-три, после ухода из «Зенита» бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, Дзюба стал ведущим, системообразующим футболистом клуба. Последние несколько лет он железный игрок стартового состава, и второго такого у них нет. Вернее был — Антон Заболотный, но у него не сложилось. Когда Артём на поле, у «Зенита» одна игра, а без него нужно всё перестраивать и ломать систему. Хочется, чтобы с Дзюбой всё обошлось, тем более что скоро чемпионат Европы. Хотелось бы, чтобы там сборная была представлена в сильнейшем составе.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 марта в 10:25
Дзюбозависимость на лицо....
valt134
valt134
03 марта в 21:08
Стыдно за наш чемпионат. Дзюба-«Мерило Успеха.» УЖАС!!!
Raamtvall
Raamtvall
03 марта в 19:45
От газмяса он зависит. Когда газмяс доги заряжает и ручных судей выпускает - результат есть. В противном случае об них ноги успешно вытирают Урал с Уфой и иже с ними.
Kosmos58
Kosmos58
03 марта в 19:38
А Дзюба от Зенита нет?
pomor 445
pomor 445
03 марта в 19:22
Запутались совсем. Получается, что бревно выводит в лидеры лучший клуб России и сборную тянет.
dok66
dok66
03 марта в 19:21
Кокорин бы в этой ситуации вполне пригодился
legendsofsails
legendsofsails ответил Garrincha58
03 марта в 19:17
это только подтверждает то что Зенит посредственный и слабый клуб особенно на европейской арене да и в России тоже и самое смешное что есть финансы, а команды нет
Именно поэтому "самый слабый " клуб лидирует с отрывов в 10 очков от остальных, - "сильных и умелых " клубов, так? ))
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
03 марта в 19:07
Зависит от Миллера а не от дзюбы
Союзник противников
Союзник противников
03 марта в 18:46
Это лежит на поверхности.Другой вопрос:В какой песок утекли деньги и усилия,если нет адекватной(хотя бы относительно) замены? Что у Серёги(как и у Ганчарэнки) один вариант игры-и так понятно,но не маловато-ли при этом проявлено тренерского умения,не говоря про талант???
Gloomy59
Gloomy59
03 марта в 18:19
Пора давно понять и выучить, ЧТО ЗЕНИТ ЗАВИСИТ ОТ БАБЛА!!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 марта в 17:51
В целях борьбы с наркозависимыми в аптеках Дзюбинол стали выдавать теперь только по рецепту.
sir_Alex
sir_Alex
03 марта в 17:10
Зенит зависим от газпрёма)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 марта в 16:40
Согласен с Титовым
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
03 марта в 16:10
Впору Зенит переименовать в Дзюнит.
RussianMango
RussianMango ответил VALTAL
03 марта в 15:58
Пошутил?)
Kollljan
Kollljan
03 марта в 15:53, ред.
    VALTAL
    VALTAL ответил RussianMango
    03 марта в 15:43
    Титов нормально потроллил бомжей. Весь зенит зависим от спартача.
    Поясни кто и почему бомжи?
    Garrincha58
    Garrincha58
    03 марта в 14:11
    это только подтверждает то что Зенит посредственный и слабый клуб особенно на европейской арене да и в России тоже и самое смешное что есть финансы, а команды нет
    Юрниекс
    Юрниекс
    03 марта в 13:50
    А от Вилкова,что, мало зависит?
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил Сергей Саныч
    03 марта в 13:49
    Старик Рейнгольд ещё пару месяцев назад мог Дзюбу "сделать" на стометровке.
    С БОЛЬШОЙ ФОРОЙ
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    03 марта в 13:04
    Наивный Титов. Зенит целиком и полностью зависим от Миллера. Он и РФС назначает, и чемпионство определяет и все остальное. А Дзюба пешка.
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 марта в 12:35
    ... и если у Дзюбы не идет, то хана.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    03 марта в 11:57
    Он памятник себе воздвиг языкотворный,
    Футбол его и скучен,и постыл.
    В Ухань его...наряд респираторный....
    Но жалко всех юханевских бацилл.
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    03 марта в 11:38
    Паредаса нужно вернуть газпрому,тот тащил зенит во всей кроссе,а то он уже мячики замучялся подавать в Париже))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    03 марта в 11:37
    Старик Рейнгольд ещё пару месяцев назад мог Дзюбу "сделать" на стометровке.
    bankirr
    bankirr ответил LOpp
    03 марта в 11:33
    Малком должен заменить Дзюбу.
    Слежу за выступлением Мариуполя, там тоже нужно кое-кого менять.
    beefs
    beefs
    03 марта в 11:27
    Жаль, а деваться некуда, что есть...
    доктоР7
    доктоР7
    03 марта в 11:25
    На сегодняшний момент - убери Дзб из состава и игру придётся вместе с тактикой строить заново. А вот про чемпионат Европы огорчительно сказал. В Европе без Дзб усатый физрук провалится, поскольку он не умеет встраивать в игру креативных игроков - спартача Бакаева, паровозников Миранчуков, лишь Головин , да и только потому, что он остался по наследству и доказал свою полезность сборной. А у усатого вся игра через Дзюбу - и ни моментов мысли и креатива. ИМХО.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 марта в 11:24
    Это происки народных, наверняка....
    LOpp
    LOpp
    03 марта в 11:04
    Малком должен заменить Дзюбу.
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