Титов: «„Зенит“ зависим от Дзюбы»

Бывший российский футболист прокомментировал игру «Зенита» без форварда , который недавно получил травму.

Зависим ли «Зенит» от Дзюбы? Конечно, последние года два-три, после ухода из «Зенита» бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, Дзюба стал ведущим, системообразующим футболистом клуба. Последние несколько лет он железный игрок стартового состава, и второго такого у них нет. Вернее был — Антон Заболотный, но у него не сложилось. Когда Артём на поле, у «Зенита» одна игра, а без него нужно всё перестраивать и ломать систему. Хочется, чтобы с Дзюбой всё обошлось, тем более что скоро чемпионат Европы. Хотелось бы, чтобы там сборная была представлена в сильнейшем составе.