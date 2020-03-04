Дзенга — новый главный тренер «Кальяри»

Пресс-служба «Кальяри» сообщает, что Вальтер Дзенга стал новым главным тренером команды.
Напомним, что вчера клуб уволил с этой должности Роландо Марана.
Пресс-служба «Кальяри» сообщает, что Вальтер Дзенга стал новым главным тренером команды.
Напомним, что вчера клуб уволил с этой должности Роландо Марана.
Для этого и создавался данный тэг, чтобы обращались по нарушениям, а кто это и сколько делает, не суть важно, главное по теме.
Для этого и создавался данный тэг, чтобы обращались по нарушениям, а кто это и сколько делает, не суть важно, главное по теме.
Убрали и забанили.
Убрали и забанили.