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Дзенга — новый главный тренер «Кальяри»

04 марта 2020, 10:23

Пресс-служба «Кальяри» сообщает, что Вальтер Дзенга стал новым главным тренером команды.

Напомним, что вчера клуб уволил с этой должности Роландо Марана

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Аpбитр
Аpбитр ответил Против_всех
04 марта в 16:39
Вот именно, по НАРУШЕНИЯМ. А тут видна, открытая попытка манипуляции - навязывание своего мнения "арбитру" и по бОльшей части - не обоснованно. Часть жалоб данного персонажа, остаётся без удовлетворения, значит УЖЕ прослеживается необоснованность их. Даже в моем случае абсолютно безобидный коммент, проходит премодерацию(значит модератор не усмотрел в нем нарушения), логично же? А после, с подачи всё того же персонажа, пересматривает своё мнение и удаляет пост, выписывая жк. Это чистой воды Манипуляция, разве не так? Так давайте тогда уже быть, более последовательными, если комм прошел премодерацию, а потом по жалобе был удален, то и наказывайте тогда так же жк, самого жалобщика, если его жалоба не имеет никаких под собой оснований и пост не удаляется т.к. не содержит ничего предосудительного, а жалобщик всего лишь пытается из личной, клубной, либо какой то ещё неприязни, досадить таким образом своему оппоненту.
Вам уже ответили и данный вопрос закрываем.
Против_всех
Против_всех ответил Аpбитр
04 марта в 16:33
Вот именно, по НАРУШЕНИЯМ. А тут видна, открытая попытка манипуляции - навязывание своего мнения "арбитру" и по бОльшей части - не обоснованно. Часть жалоб данного персонажа, остаётся без удовлетворения, значит УЖЕ прослеживается необоснованность их. Даже в моем случае абсолютно безобидный коммент, проходит премодерацию(значит модератор не усмотрел в нем нарушения), логично же? А после, с подачи всё того же персонажа, пересматривает своё мнение и удаляет пост, выписывая жк. Это чистой воды Манипуляция, разве не так? Так давайте тогда уже быть, более последовательными, если комм прошел премодерацию, а потом по жалобе был удален, то и наказывайте тогда так же жк, самого жалобщика, если его жалоба не имеет никаких под собой оснований и пост не удаляется т.к. не содержит ничего предосудительного, а жалобщик всего лишь пытается из личной, клубной, либо какой то ещё неприязни, досадить таким образом своему оппоненту.
матос
матос
04 марта в 13:51
Удачи!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 11:00
Удачи!
Аpбитр
Аpбитр ответил Против_всех
04 марта в 10:40
Вам не кажется, что за систематические апелляции и провокации, этого персонажа давно пора самого банить? Ошибочно поощрять подобное поведение. Если это футбольный сайт, то тогда и надо придерживаться футбольных правил. Апелляция к арбитру - жк, повторная - бан. О футболе у него - ни слова, со всех ников, сплошь одни жалобы, доносы и провокации.
Добрый день.
Для этого и создавался данный тэг, чтобы обращались по нарушениям, а кто это и сколько делает, не суть важно, главное по теме.
Аpбитр
Аpбитр ответил Бутсы
04 марта в 10:31
ANATOLY KANDAUROV этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций. Нормальные юзеры ставят их в игнор и вопрос решается просто и радикально. =========================================================== Я правильно понимаю, что данный пользователь пытается меня оскорбить? Ибо сплетни, ложь и небылицы, а тем более фальсификация - это не ко мне. И уж точно у всех нормальных юзеров я как раз не стою в игноре. Если я ему отвечу в подобном тоне, не словлю ли я суточный бан? Или вы только в одну сторону судите? пс. Обратите внимание на пользователя Оливье Гpуйяp, он же Scuderia Ferrаri, он же Эрик Бернар, он же Бруно Сенна и многие другие. Почитайте его сообщения, вы этого хотели? Вы хотели общение о футболе или газету Жизнь на соккере? Я не протяжении долго времени не замечаю за данным персонажем ничего кроме вытряхивания исподнего за юзерами и разжигания провокаций и сплетен, которые футбола совсем не касаются. Вы так не считаете?
Добрый день.
Убрали и забанили.
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