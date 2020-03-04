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«Спартак» — ЦСКА: Соболев и Чалов возглавят атаку своих команд

04 марта 2020, 18:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 1/4 финала Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Ещенко, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Маркитесов.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 марта в 19:31
наш-то получше будет !
Юрниекс
Юрниекс
04 марта в 19:30
Васин..Набабкин...считай что у свиней на два игрока больше..Ахметов,в этом сезоне совсем тухлый..Почему Жору не ставит..Дзагоя.. Бульбаш,если даже свиньям продуем,ищи себе другую команду.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 19:29
Ясно все. Удачи Феде и его одноклубниках! Армейцы, давите мясных:)
ermak6848
ermak6848
04 марта в 19:26
Здесь как карта ляжет ...
но Я БОЛЕЮ за ЛЮБИМЫЙ клуб ЦСКА
ЖЕЛАЮ ПОБЕДУ!!!
cska minus
cska minus
04 марта в 19:18, ред.
Чалов оказывается нападающий?
Я думал нападающий это тот кто должен голы забивать...
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 19:16
Так, Обляков на лавке, непонятно почему Дзага не на поле ну да ладно возможно какой-нибудь тренерский ход, удачи великим армейцам!
STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
04 марта в 19:08
У него "химия")))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 19:04
Сколько замен допустимо в Кубке ??
У Гончаренко 5 игроков основы почему то в запасе....
stavr74
stavr74
04 марта в 19:03
Надеюсь Александра прорвёт сегодня
Вперёд Спартак Вперёд
Albasin
Albasin
04 марта в 19:01
Спартак сегодня выиграет.
Ablom
Ablom
04 марта в 18:59
Чалов играет, спартаку можно ничего не бояться.
oFANATo
oFANATo
04 марта в 18:56
Удачи ЦСКА!
VIPded
VIPded
04 марта в 18:56
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 18:55
Удивляет отсутствие Облякова??? Как это Витя на такое решился??? Долго же он прозревал. Но защита конечно - "огонь"!!!
Союзник противников
Союзник противников
04 марта в 18:54
Облякова нет...Гинер дал команду играть на победу.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 18:53
Васин, Набабкин??? Ужассссс!!! Набабкин лучше Щенникова или Магнуссона??? Бред!!!
cska59
cska59
04 марта в 18:51
Удачи нашему клубу,ждем победы .
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 18:42
Удачи Спартаку.
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