«Спартак» — ЦСКА: Соболев и Чалов возглавят атаку своих команд

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 1/4 финала Кубка России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Ещенко, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Маркитесов.
но Я БОЛЕЮ за ЛЮБИМЫЙ клуб ЦСКА
ЖЕЛАЮ ПОБЕДУ!!!
но Я БОЛЕЮ за ЛЮБИМЫЙ клуб ЦСКА
ЖЕЛАЮ ПОБЕДУ!!!
Я думал нападающий это тот кто должен голы забивать...
Я думал нападающий это тот кто должен голы забивать...
У Гончаренко 5 игроков основы почему то в запасе....
У Гончаренко 5 игроков основы почему то в запасе....
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