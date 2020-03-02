РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула вне регистрационного периода

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Сочи» внести в заявку команды полузащитника Жанелли Имбула вне регистрационного периода. Таким образом, удовлетворена соответствующая просьба сочинского клуба.
Данное решение было принято на заседании комитета, прошедшем в понедельник, 2 марта. Теперь «Сочи» должен предоставить документы, нужные для регистрации игрока.
Напомним, что недавно Имбула расторг контракт со «Сток Сити». При этом в текущем сезоне хавбек играл за «Лечче» на правах аренды.
Привет,Капитан...
Послушай аудио( Аве Цезарь А.Крупнов)
Г.ск.нец нашёл про тебя..
Я с ним согласен..
Мы будем рады.....
.
Привет,Капитан...
Послушай аудио( Аве Цезарь А.Крупнов)
Г.ск.нец нашёл про тебя..
Я с ним согласен..
Мы будем рады.....
.
Вполне возможно, что 2-3 состав бездомных в Сочи отправили тоже по звонкам из первопристольной.
Вот то, что Ротенберг с Миллером могли договорится о сливе очков 51ику это история вероятная.
А вот вытащит ли РФС сию команду с помощью судейства из зоны вылета - будем посмотреть.
P.s. За Зенит болею только в Еврокубках и против Спартака
Вполне возможно, что 2-3 состав бездомных в Сочи отправили тоже по звонкам из первопристольной.
Вот то, что Ротенберг с Миллером могли договорится о сливе очков 51ику это история вероятная.
А вот вытащит ли РФС сию команду с помощью судейства из зоны вылета - будем посмотреть.
P.s. За Зенит болею только в Еврокубках и против Спартака
Расходимся, заговора нет.
Расходимся, заговора нет.
Зенит не виновен...что Спартак за последние 3 игры с Оренбургом взял лишь 1 очко из 9-ти...
Никто ж не против...крепчайте...побеждайте...усиляйтесь...проявляйте потенциал...феерите и куражтесь....- больше сильных команд - сильней Лига и интересней футбол....
Только эти песни про гандикапы...фармы...и пр. не дают вам бонусов...
Не гоже как то уповать на некие клубы которые и в лиге то "без году неделя"...болельщикам такой команды как Спартак...
Не серьёзно....
Удачи !!!
Зенит не виновен...что Спартак за последние 3 игры с Оренбургом взял лишь 1 очко из 9-ти...
Никто ж не против...крепчайте...побеждайте...усиляйтесь...проявляйте потенциал...феерите и куражтесь....- больше сильных команд - сильней Лига и интересней футбол....
Только эти песни про гандикапы...фармы...и пр. не дают вам бонусов...
Не гоже как то уповать на некие клубы которые и в лиге то "без году неделя"...болельщикам такой команды как Спартак...
Не серьёзно....
Удачи !!!
Страна и люди замечательные. Государственное управление и государство в целом оккупировано вечно гонимым народом и его купленными клоунами ( потому и управляют не для того, что бы русские, татары, удмурты, мордва и т.д. хорошо жили). А футбол - продажный, что да, то да.
Страна и люди замечательные. Государственное управление и государство в целом оккупировано вечно гонимым народом и его купленными клоунами ( потому и управляют не для того, что бы русские, татары, удмурты, мордва и т.д. хорошо жили). А футбол - продажный, что да, то да.
Закончится первая смена,начнётся вторая.
Но детишки будут всю жизнь вспоминать эти солнечные дни.
Счастья вам,дети.
Закончится первая смена,начнётся вторая.
Но детишки будут всю жизнь вспоминать эти солнечные дни.
Счастья вам,дети.
Коль арен с крышами нет...
Коль арен с крышами нет...
Третий день уж салют и карнавал...))
Третий день уж салют и карнавал...))