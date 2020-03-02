РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула вне регистрационного периода

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02 марта 2020, 22:44

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Сочи» внести в заявку команды полузащитника вне регистрационного периода. Таким образом, удовлетворена соответствующая просьба сочинского клуба.

Данное решение было принято на заседании комитета, прошедшем в понедельник, 2 марта. Теперь «Сочи» должен предоставить документы, нужные для регистрации игрока.

Напомним, что недавно Имбула расторг контракт со «Сток Сити». При этом в текущем сезоне хавбек играл за «Лечче» на правах аренды.