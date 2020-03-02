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РФС разрешил «Сочи» заявить Имбула вне регистрационного периода

02 марта 2020, 22:44

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Сочи» внести в заявку команды полузащитника Жанелли Имбула вне регистрационного периода. Таким образом, удовлетворена соответствующая просьба сочинского клуба.

Данное решение было принято на заседании комитета, прошедшем в понедельник, 2 марта. Теперь «Сочи» должен предоставить документы, нужные для регистрации игрока.

Напомним, что недавно Имбула расторг контракт со «Сток Сити». При этом в текущем сезоне хавбек играл за «Лечче» на правах аренды.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил Томик
04 марта в 03:06
Так никто не спорит, что клубы имеют связи между собой на уровне руководства. Тут же в комментариях другая тема. Мол Газпром врубил админресурс))) а ведь ничего такого то в этой новости нет.
shinnik
shinnik ответил particular
03 марта в 22:46
Предоставляемые условия комфорта и благоденствия, пока, не способствуют турнирному благополучию курортников..:))
пара заковык лишняя...)
Привет,Капитан...
Послушай аудио( Аве Цезарь А.Крупнов)
Г.ск.нец нашёл про тебя..
Я с ним согласен..
Мы будем рады.....
.
Томик
Томик ответил СаняШумок
03 марта в 22:41
Приплели, допустим, они сами. Вагонами игроков из самого богатого клуба, не самых дешёвых, есно, туда отправили на подозрительных условиях.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
03 марта в 15:40
лишь бы ангиной вся команда не болела !
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил доктоР7
03 марта в 15:12
Писал твоему собеседнику. Потом понял что тебе отправил. Удалил чтобы путаницы не было. А с твоим коментом согласен.
доктоР7
доктоР7 ответил ANDREY_BOY
03 марта в 15:07
Питерский курятник тянут всеми возможными путями))
Пришло сообщение от абонента (твой ник), них@z не вижу, продублируй пожалуйста, или я у тебя в игнор? Непонятно них@я.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
03 марта в 14:43
Питерский курятник тянут всеми возможными путями))
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Константин Белых
03 марта в 13:21
Газпром делает отчаянные попытки подписать кого угодно и в любое время чтобы этэ чепуха в высшей лиге осталась. Скоро Лукаку с Левандовским на 2 месяца наймут чтоб вытащить их. Только Сослана сменить на Облака не забудьте..Позорище...
Ну справедливости ради, стоит заметить, что Сочи - это не проект Гапрёма, а лично президента РФ, которому не нравится, что сочинский стадион простаивает. И по указивке Путина Питерское Динамо (выигравшее первдив) перетащили в Сочи, параллельно назначив клубу хозяина в лице Ротенберга.
Вполне возможно, что 2-3 состав бездомных в Сочи отправили тоже по звонкам из первопристольной.
Вот то, что Ротенберг с Миллером могли договорится о сливе очков 51ику это история вероятная.
А вот вытащит ли РФС сию команду с помощью судейства из зоны вылета - будем посмотреть.
P.s. За Зенит болею только в Еврокубках и против Спартака
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
03 марта в 13:01
ФК "Сочи",это как первая смена в лагере "Артек". Закончится первая смена,начнётся вторая. Но детишки будут всю жизнь вспоминать эти солнечные дни. Счастья вам,дети.
)))
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
03 марта в 13:01
Почитаешь комменты ухохочешься....))) Некоторые из-за мандража предстоящих игр с "Сочи" (без Москалёва) прям наизнанку выворачиваются... Как будто раньше не было таких дозаявок.... Да миллион.... 16 Марта 2016 "На состоявшемся накануне в Москве, в Доме футбола, заседании Комитет РФС по статусу игроков было принято решение разрешить ПФК «Арсенал» (Тула) зарегистрировать двух игроков вне регистрационного периода." 20.09.2018 Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) разрешил казанскому «Рубину» заявить футболиста Игоря Калинина вне регистрационного периода. 20 сентября 2019 «20 сентября состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков. Решение: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо» Москва» о регистрации Шеплякова Александра Александровича вне регистрационного периода. 14.09.2017 РФС разрешил клубу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Амкар» дозаявить костариканского форварда Фелисио Брауна Форбса вне трансферного окна и пр....и пр...и пр... "В регламенте прописано, что вне регистрационного окна можно заявлять футболистов, имеющих статус свободных агентов, получив одобрение лиги. Кроме того, возможно оформление отложенной сделки, если клуб успел сделать запрос в зарубежную лигу и ожидает международный трансферный сертификат. Подобные запросы сделали несколько российских клубов."
Мне понравился, агрументированный ответ!
Расходимся, заговора нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Константин Белых
03 марта в 11:59, ред.
А тебе интересен Зенит чемпион начинающий с гандикапом 12 очков в начале сезона. Ладно мне но себе то ответь на вопрос честно. А у Спартака с такой обоймой потенциал есть и в следующем сезоне эта банда покажет себя. Только в честной борьбе.
Весь этот мнимый "гандикап" - придуман вами же ,для себя, как "оправдашки" не очень удачному сезону...

Зенит не виновен...что Спартак за последние 3 игры с Оренбургом взял лишь 1 очко из 9-ти...

Никто ж не против...крепчайте...побеждайте...усиляйтесь...проявляйте потенциал...феерите и куражтесь....- больше сильных команд - сильней Лига и интересней футбол....

Только эти песни про гандикапы...фармы...и пр. не дают вам бонусов...
Не гоже как то уповать на некие клубы которые и в лиге то "без году неделя"...болельщикам такой команды как Спартак...
Не серьёзно....

Удачи !!!
доктоР7
доктоР7
03 марта в 11:49
.nikoladolgov.
Страна и люди замечательные. Государственное управление и государство в целом оккупировано вечно гонимым народом и его купленными клоунами ( потому и управляют не для того, что бы русские, татары, удмурты, мордва и т.д. хорошо жили). А футбол - продажный, что да, то да.
Сп62
Сп62 ответил Сергей Саныч
03 марта в 11:39, ред.
Ещё бы узнать, чьи это дети? Раньше я знал.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
03 марта в 11:31
ФК "Сочи",это как первая смена в лагере "Артек".
Закончится первая смена,начнётся вторая.
Но детишки будут всю жизнь вспоминать эти солнечные дни.
Счастья вам,дети.
Константин Белых
Константин Белых ответил Jeck Denielse
03 марта в 11:29
Несомненно почётней со вторым бюджетом лиги ,прикупившись летом на 42 млн - отмечать неожиданный подъём с 10-го на 9-е место в таблице....)) Третий день уж салют и карнавал...))
А тебе интересен Зенит чемпион начинающий с гандикапом 12 очков в начале сезона. Ладно мне но себе то ответь на вопрос честно. А у Спартака с такой обоймой потенциал есть и в следующем сезоне эта банда покажет себя. Только в честной борьбе.
Константин Белых
Константин Белых ответил PATRIOT1965
03 марта в 11:26
Для тех,кто пишет про фармклубы,создайте и Вы свои,обеспечьте стабильно финансами и не будет у нас проблем,будут самодостаточные клубы.
Такк давайте тогда по такой логике Федун создасть еще 2 клуба которые Спартаку очки сливают . Локо создаст. Краснодар. Цска А другие что будут гонять по полю-лысого? И что это будет к хренам собачьим чемпионат-если здоровой и честной конкуренции не будет?
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
03 марта в 10:56
Несомненно. Миллер нашел что искал.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
03 марта в 10:46
Для тех,кто пишет про фармклубы,создайте и Вы свои,обеспечьте стабильно финансами и не будет у нас проблем,будут самодостаточные клубы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Jeck Denielse
03 марта в 10:40
Конечно,согласен полностью.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил yasukuni
03 марта в 10:38, ред.
Ну с посещаемостью дело поправимое,первый год только в вышке,пойдут результаты и народ пойдет,а сейчас еще прохладно,да и эту заразу с Китая народ побаивается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил PATRIOT1965
03 марта в 10:36
С юга будут 4 команды,меня устраивает.
Для нашего климата - самое то....
Коль арен с крышами нет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianMango
03 марта в 10:35
Больше всего мне нравится в нашем футболе...это никак играют команды, а когда показывают, как Миллер хлопает в ладоши и радуется как ребенок, получивший желанную игрушку.
Каждый находит то что ищет....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
03 марта в 10:35
С юга будут 4 команды,меня устраивает.
yasukuni
yasukuni ответил andrefino13
03 марта в 10:34
Если Сочи всерьёз и надолго, тогда понять и простить можно, и расширение лиги до 18 команд не выглядит сегодня абсурдом, по большому счету все ныне играющие достойны остаться в РПЛ.
Особенно с посещаемостью от трех до четырех тысяч человек за матч. Такая вышка, что клейма ставить негде.
dn27b_za2e7r
dn27b_za2e7r ответил Константин Белых
03 марта в 10:33
Газпром делает отчаянные попытки подписать кого угодно и в любое время чтобы этэ чепуха в высшей лиге осталась. Скоро Лукаку с Левандовским на 2 месяца наймут чтоб вытащить их. Только Сослана сменить на Облака не забудьте..Позорище...
У Сочи другие хозяева!
RussianMango
RussianMango
03 марта в 10:32
Больше всего мне нравится в нашем футболе...это никак играют команды, а когда показывают, как Миллер хлопает в ладоши и радуется как ребенок, получивший желанную игрушку.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
03 марта в 10:32
Климат теплый,стадион отличный,деньги завались,пусть Сочи остается,чем придет клуб ,который не имеет всего этого.
СаняШумок
СаняШумок ответил VAN ARM
03 марта в 10:25
Лишь бы приплести газпром)) в сентябре вон динамикам разрешали, а газпрому в лице зенита( ой, как так) как раз таки не разрешили.
Alean
Alean
03 марта в 10:22
НУ ещё бы филиалу которого всеми силами тащат из заны вылете не разрешили бы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Константин Белых
03 марта в 10:22
Газпром делает отчаянные попытки подписать кого угодно и в любое время чтобы этэ чепуха в высшей лиге осталась. Скоро Лукаку с Левандовским на 2 месяца наймут чтоб вытащить их. Только Сослана сменить на Облака не забудьте..Позорище...
Несомненно почётней со вторым бюджетом лиги ,прикупившись летом на 42 млн - отмечать неожиданный подъём с 10-го на 9-е место в таблице....))
Третий день уж салют и карнавал...))
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