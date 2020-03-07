Людям за 70 лет могут запретить посещать матчи АПЛ

1583571264

вчера, 11:54

Сообщается, что АПЛ может запретить посещать матчи чемпионата пожилым людям.

Руководство лиги рассматривает вариант, при котором до посещения матчей не будут допускаться люди старше 70 лет, которые, по статистике, наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом.

Если такое ограничение будет действовать, под него попадёт главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Самому возрастному специалисту АПЛ в данный момент 72 года.

Ранее стало известно, что АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол