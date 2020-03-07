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Людям за 70 лет могут запретить посещать матчи АПЛ

вчера, 11:54

Сообщается, что АПЛ может запретить посещать матчи чемпионата пожилым людям.

Руководство лиги рассматривает вариант, при котором до посещения матчей не будут допускаться люди старше 70 лет, которые, по статистике, наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом.

Если такое ограничение будет действовать, под него попадёт главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Самому возрастному специалисту АПЛ в данный момент 72 года. 

Ранее стало известно, что АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:21
Да чего уж, вообще из дома их не выпускать.
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
вчера в 13:17
Да какой там результат.... В транспорт можно...в супермаркет можно...куда угодно можно....а на стадион нельзя....ну и ??
Вот я и говорю, что это полумера, для галочки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska1948
вчера в 13:13
Всё это полумеры, которые НЕ дадут реального результата. И говорю это не потому что мне уже ЗА 70. Ведь разницы, в здоровье, между среднестатистическим семидесятилетним и шестидесяти девяти летним практически НЕТ. Не говоря уже о том, что у многих из тех, кто моложе 70-и летних здоровье хуже.
Да какой там результат....
В транспорт можно...в супермаркет можно...куда угодно можно....а на стадион нельзя....ну и ??
GooSe25
GooSe25
вчера в 13:12
Достала уже эта пиар компания «вируса»...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 13:07
Глупость полная.
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
вчера в 12:56
Правильное решение... Хотя у некоторых....на 8-м десятке и есть то одна радость...футбол.... Отлучение от него тоже здоровья не прибавит.... Всем здоровья и быстрейшей победы над этой заразой!!
Всё это полумеры, которые НЕ дадут реального результата. И говорю это не потому что мне уже ЗА 70. Ведь разницы, в здоровье, между среднестатистическим семидесятилетним и шестидесяти девяти летним практически НЕТ. Не говоря уже о том, что у многих из тех, кто моложе 70-и летних здоровье хуже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:27, ред.
Правильное решение...
Хотя у некоторых....на 8-м десятке и есть то одна радость...футбол....
Отлучение от него тоже здоровья не прибавит....

Всем здоровья и быстрейшей победы над этой заразой!!
galem72
galem72
вчера в 12:27
Статистика — вещь упрямая! Смертность от Covid 19 при 70 годах и выше — 14.5%, тогда как при 35-45 годах — всего 3%. Поэтому вполне очевидные меры предосторожности.
karnager
karnager ответил Pональдиньо
вчера в 12:22
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 12:18
    Тут не в вирусе дело. Старики если лгбт-поязки увидят, то и крякнуть могут. Аха-ха)
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 12:03
    Меры конечно необходимые. Насколько помогут пока не понятно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:03
    А саф? Ему вроде тоже за 70))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:59
    Ну для ходжсона сделают исключение)))
    Pональдиньо
    Pональдиньо
    вчера в 11:57
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