Людям за 70 лет могут запретить посещать матчи АПЛ

Сообщается, что АПЛ может запретить посещать матчи чемпионата пожилым людям.
Руководство лиги рассматривает вариант, при котором до посещения матчей не будут допускаться люди старше 70 лет, которые, по статистике, наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом.
Если такое ограничение будет действовать, под него попадёт главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Самому возрастному специалисту АПЛ в данный момент 72 года.
Ранее стало известно, что АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса.
В транспорт можно...в супермаркет можно...куда угодно можно....а на стадион нельзя....ну и ??
В транспорт можно...в супермаркет можно...куда угодно можно....а на стадион нельзя....ну и ??
Хотя у некоторых....на 8-м десятке и есть то одна радость...футбол....
Отлучение от него тоже здоровья не прибавит....
Всем здоровья и быстрейшей победы над этой заразой!!
Хотя у некоторых....на 8-м десятке и есть то одна радость...футбол....
Отлучение от него тоже здоровья не прибавит....
Всем здоровья и быстрейшей победы над этой заразой!!