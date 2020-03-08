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Ещенко: «В чем моя мотивация? Продолжать мучить футбол»

сегодня, 09:41

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своей мотивации играть в футбол. 

В чем моя мотивация? Продолжать мучить футбол! (Смеется.) А если серьезно, своим примером на тренировках заставлять молодых стремиться обыграть и обогнать такого дяденьку. Еще — поддерживать атмосферу в коллективе и сплачивать игроков благодаря опыту. А иногда — «пихать», шутить и подкалывать. Микроклимат играет важную роль.

Задачи Реброва? Ребров шутить не умеет! Зато он поддерживает, добрыми словами помогает. Артём серьезный, все грамотно объясняет. А начитанный какой! Так что у нас разные роли и задачи в коллективе. Дополняем друг друга. Инь и ян!

Напомним, что недавно «Спартак» продлил контракт с Ещенко.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 14:32
У Ещенко с юмором все в порядке!))
makkie
makkie
сегодня в 12:31
Андрюша, делай с Рассказовым что хочешь - но пусть он возвращает себе лучшую форму и злее на поле!
bankirr
bankirr
сегодня в 11:33
Ещенко играет в команде, которая мучит футбол, ничего не поделаешь.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 11:15
Андрюха красавчик
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:54
Действительно мучить.
Doping87
Doping87
сегодня в 10:51
Короче обоих уже списывать можно.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 10:48
И позорить спартак.
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