Ещенко: «В чем моя мотивация? Продолжать мучить футбол»

36-летний защитник «Спартака» рассказал о своей мотивации играть в футбол.

В чем моя мотивация? Продолжать мучить футбол! (Смеется.) А если серьезно, своим примером на тренировках заставлять молодых стремиться обыграть и обогнать такого дяденьку. Еще — поддерживать атмосферу в коллективе и сплачивать игроков благодаря опыту. А иногда — «пихать», шутить и подкалывать. Микроклимат играет важную роль.

Задачи Реброва? Ребров шутить не умеет! Зато он поддерживает, добрыми словами помогает. Артём серьезный, все грамотно объясняет. А начитанный какой! Так что у нас разные роли и задачи в коллективе. Дополняем друг друга. Инь и ян!