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Имбула — о «Сочи»: «Сразу решил, что я в игре»

вчера, 21:55

Новобранец «Сочи» Жанелли Имбула рассказал о переезде в Россию.

Мне позвонил владелец моего агентства и позвал в этот проект. Я сразу понял — будет что-то особенное, потому что это редкость, чтобы он сам занимался трансфером. Сразу решил, что я в игре.

Я мог перейти в «Локомотив»? Если я начну обсуждать все предложения, которые у меня были во время этого трансферного окна, то на это уйдет все интервью. Сейчас я в «Сочи», и готов весь свой опыт и навыки отдавать этой команде.

Признаться честно, я не следил за российским чемпионатом. Да и вообще довольно редко смотрю футбол. Я в него играю! Я говорил с Адилем Рами, так как он был тоже приглашен в этот проект. Мы оба решили довериться нашему руководителю.

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Foxes
Foxes
сегодня в 00:38
На раз два!
Donner
Donner
сегодня в 00:27
Удачи!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:40
новичок - свежая кровь для фк СОЧИ...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:05, ред.
чел за 5 лет забил 4 гола и сделал 2 передачи голевые )) купили за сколько там миллионов $ и зарплата у него в месяц как у работяги с завода за пару лет ) жесть.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:57
Будет что то особенное...пердив...
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