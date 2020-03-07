Имбула — о «Сочи»: «Сразу решил, что я в игре»

Новобранец «Сочи» рассказал о переезде в Россию.

Мне позвонил владелец моего агентства и позвал в этот проект. Я сразу понял — будет что-то особенное, потому что это редкость, чтобы он сам занимался трансфером. Сразу решил, что я в игре.

Я мог перейти в «Локомотив»? Если я начну обсуждать все предложения, которые у меня были во время этого трансферного окна, то на это уйдет все интервью. Сейчас я в «Сочи», и готов весь свой опыт и навыки отдавать этой команде.

Признаться честно, я не следил за российским чемпионатом. Да и вообще довольно редко смотрю футбол. Я в него играю! Я говорил с Адилем Рами, так как он был тоже приглашен в этот проект. Мы оба решили довериться нашему руководителю.