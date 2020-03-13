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СМИ сообщили о заражении Дибалы коронавирусом. Новость оказалась фейковой

вчера, 02:30

Венесуэльское издание El Nacional сообщило о том, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заразился коронавирусом и находится в карантине.

Однако ряд авторитетных журналистов, включая корреспондента ESPN Андреса Агуллу, опроверг эту информацию.

В свете слухов о том, что у Дибалы был диагностирован коронавирус, я только что связался с ним и могу сказать, что это ложная информация.

Он находится в отличном состоянии. В понедельник «Ювентус» проверит всех игроков.

Напомним, вчера туринский клуб сообщил о положительном тесте на коронавирус у защитника команды Даниэле Ругани.

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Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:26
Вся команда и персонал в зоне риска из-за контакта с Ругани. Будет очень большой удачей, если никому больше из коллектива не потребуется лечение.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:44
Вот почему СМИшников не наказывают за ложь??? Совсем оборзели. Лишь бы что то написать.
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