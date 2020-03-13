СМИ сообщили о заражении Дибалы коронавирусом. Новость оказалась фейковой

Венесуэльское издание El Nacional сообщило о том, что нападающий «Ювентуса» заразился коронавирусом и находится в карантине.

Однако ряд авторитетных журналистов, включая корреспондента ESPN Андреса Агуллу, опроверг эту информацию.

В свете слухов о том, что у Дибалы был диагностирован коронавирус, я только что связался с ним и могу сказать, что это ложная информация.

Он находится в отличном состоянии. В понедельник «Ювентус» проверит всех игроков.