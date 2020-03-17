Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг этим летом настроен продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает источник.
«Сине-гранатовые» рассчитывали на переход 30-летнего форварда ещё этой зимой. Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, «Барселона» вне трансферного окна подписала нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.
Недавно появилась информация о том, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.
Обамеянг будет просить своего агента, чтобы тот уладил его трансфер в состав "сливочных".
Журналисты рассказывают историю, будто Обамеянг пообещал своему уже умершему деду сыграть когда-нибудь за "Реал".
Напомним, что трансфер Обамеянг в "Барселону" не состоится.
Обамеянг будет просить своего агента, чтобы тот уладил его трансфер в состав "сливочных".
Журналисты рассказывают историю, будто Обамеянг пообещал своему уже умершему деду сыграть когда-нибудь за "Реал".
Напомним, что трансфер Обамеянг в "Барселону" не состоится.