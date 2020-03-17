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Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

сегодня, 05:22

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг этим летом настроен продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает источник.

«Сине-гранатовые» рассчитывали на переход 30-летнего форварда ещё этой зимой. Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, «Барселона» вне трансферного окна подписала нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.

Недавно появилась информация о том, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.

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milanetto9
milanetto9
сегодня в 11:18
не Реалу не Барсе он не нужен
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 05:57
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет играть за мадридский "Реал". Об этом сообщает французская пресса.
Обамеянг будет просить своего агента, чтобы тот уладил его трансфер в состав "сливочных".
Журналисты рассказывают историю, будто Обамеянг пообещал своему уже умершему деду сыграть когда-нибудь за "Реал".
Напомним, что трансфер Обамеянг в "Барселону" не состоится.
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