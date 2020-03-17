Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

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сегодня, 05:22

Нападающий «Арсенала» этим летом настроен продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает источник.

«Сине-гранатовые» рассчитывали на переход 30-летнего форварда ещё этой зимой. Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, «Барселона» вне трансферного окна подписала нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.

Недавно появилась информация о том, что «Арсенал» готов продать Обамеянга.