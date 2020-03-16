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«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в покупке хавбека «Шахтёра» Мудрика

вчера, 18:41

По информации итальянских СМИ, «Рома» и «Аталанта» проявляют интерес к полузащитнику донецкого «Шахтера» Михаилу Мудрику.

Сообщается, что в услугах 19-летнего хавбека заинтересован лично наставник «Ромы» Паулу Фонсека, тренировавший Михаила во время работы в «Шахтере». Спортивный директор римского клуба Джанлука Петраччи внес футболиста в свой скаут-лист.

«Аталанта» же заинтересовалась Мудриком во время очных поединков «Шахтера» и «Аталанты» в Юношеской лиге УЕФА.

Тем временем стало известно, что «Рома» рассматривает вариант с покупкой летом защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо.

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1kasat111
1kasat111
вчера в 20:33
не продается парень, хотеть не вредно)
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