«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в покупке хавбека «Шахтёра» Мудрика

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вчера, 18:41

По информации итальянских СМИ , «Рома» и «Аталанта» проявляют интерес к полузащитнику донецкого «Шахтера» .

Сообщается, что в услугах 19-летнего хавбека заинтересован лично наставник «Ромы» Паулу Фонсека, тренировавший Михаила во время работы в «Шахтере». Спортивный директор римского клуба Джанлука Петраччи внес футболиста в свой скаут-лист.

«Аталанта» же заинтересовалась Мудриком во время очных поединков «Шахтера» и «Аталанты» в Юношеской лиге УЕФА .

Тем временем стало известно, что «Рома» рассматривает вариант с покупкой летом защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо.