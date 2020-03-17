Президент «Урала»: «Не понимаем, состоится ли кубковый матч с „Шинником“»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о матче 1/4 финала Кубка России с «Шинником».

Не понимаем, состоится ли кубковый матч с «Шинником», я ничего не знаю. Сами сидим и ждем новостей. У нас тяжелое положение: скоро самолет, забронирована гостиница, а мы сидим и ждем до последнего, что нам скажут. В РФС пока ничего не говорили, но все сложно. Ждут УЕФА , ФИФА , а так — люди занимаются. У нас нет никакой конкретики. Закрытие границ? Мы не можем пока отпустить легионеров. Вдруг, сегодня решат проводить матчи без зрителей? А может, закроют вообще чемпионат или решат приостановить. Ничего не знаем. Как что-то будет — сразу сообщим и РФС , и клубы.