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Президент «Урала»: «Не понимаем, состоится ли кубковый матч с „Шинником“»

сегодня, 10:31
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавтра в 18:30 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о матче 1/4 финала Кубка России с «Шинником».

Не понимаем, состоится ли кубковый матч с «Шинником», я ничего не знаю. Сами сидим и ждем новостей. У нас тяжелое положение: скоро самолет, забронирована гостиница, а мы сидим и ждем до последнего, что нам скажут. В РФС пока ничего не говорили, но все сложно. Ждут УЕФА, ФИФА, а так — люди занимаются. У нас нет никакой конкретики. Закрытие границ? Мы не можем пока отпустить легионеров. Вдруг, сегодня решат проводить матчи без зрителей? А может, закроют вообще чемпионат или решат приостановить. Ничего не знаем. Как что-то будет — сразу сообщим и РФС, и клубы.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:37
Вряд ли.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:05
Если евробщак закрывают,как как вы их домой отпустите? ВЕдь они у нас были не в краткосрочной туристической поездке.Всем сидеть в нашем зиндане и самоизолироваться по ночным клубам.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:54, ред.
Иванов хитроумный призывает остановить ЧР,а игру на кубок ждёт как манну небесную думает выиграть его, тоже и Федун предлагает
ОПС
ОПС
сегодня в 10:42
Этот матч еще можно было бы провести.
112910415
112910415
сегодня в 10:39
можно заказывать доставку алкоголя, уже можно
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