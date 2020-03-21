ЦСКА дал советы, как нужно вести себя во время эпидемии

ЦСКА на своей странице в Инстаграме дал 10 советов, которые помогут сохранить здоровье во время эпидемии коронавируса.
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Антивирус 🙅🏻♂️: 10 простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время 😉👌🏼
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 21 Мар 2020 в 3:56 PDT
Антивирус 🙅🏻♂️: 10 простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время 😉👌🏼
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 21 Мар 2020 в 3:56 PDT
Коронавирус и футбол
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