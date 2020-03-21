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ЦСКА дал советы, как нужно вести себя во время эпидемии

21 марта 2020, 15:11

ЦСКА на своей странице в Инстаграме дал 10 советов, которые помогут сохранить здоровье во время эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
21 марта в 16:57
Спасибо за советы, будем придерживаться их. Здоровья всем футболистам и их болельщикам.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
21 марта в 15:56
Спасибо армейскому клубу, что переживают за своих болельщиков.
oFANATo
oFANATo ответил LOpp
21 марта в 15:52
Ну, вам там с 8-го места виднее.!))))))
Red blu
Red blu
21 марта в 15:51
Будем придерживаться по возможности...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 15:39
Надо законспектировать.
LOpp
LOpp
21 марта в 15:34
Жаль что эпидемия началась. цска только форму набрал
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
21 марта в 15:32
Питаться дранниками!
VIPded
VIPded
21 марта в 15:27
Всем Здоровья!!!
EAGinLE
EAGinLE
21 марта в 15:25
Серьезной эпидемии пака нет .
drug01
drug01
21 марта в 15:25
Это очень важно знать!!!!
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