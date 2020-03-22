«Реал»: «Оплакиваем потерю Санса»

«Реал» выразил соболезнования семье и близким бывшего президента мадридцев Лоренсо Санса в связи с его смертью из-за заражения коронавирусом в возрасте 76 лет.

Сожалеем о смерти Лоренсо, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить глубочайшие соболезнования его жене, детям и друзьям. Во время президентства Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом. Под его руководством клуб спустя 32 года выиграл свой долгожданный седьмой кубок Лиги чемпионов в Амстердаме в 1998 году. С Лоренцо Сансом в качестве президента «Реала» клуб выиграл две Лиги чемпионов, межконтинентальный кубок, чемпионат и Суперкубок Испании. Мы оплакиваем эту потерю.