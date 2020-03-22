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«Реал»: «Оплакиваем потерю Санса»

22 марта 2020, 08:33

«Реал» выразил соболезнования семье и близким бывшего президента мадридцев Лоренсо Санса в связи с его смертью из-за заражения коронавирусом в возрасте 76 лет.

Сожалеем о смерти Лоренсо, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить глубочайшие соболезнования его жене, детям и друзьям. Во время президентства Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом. Под его руководством клуб спустя 32 года выиграл свой долгожданный седьмой кубок Лиги чемпионов в Амстердаме в 1998 году. С Лоренцо Сансом в качестве президента «Реала» клуб выиграл две Лиги чемпионов, межконтинентальный кубок, чемпионат и Суперкубок Испании. Мы оплакиваем эту потерю.

Коронавирус и футбол

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mortid
mortid ответил Terek-Anji
22 марта в 18:45, ред.
Вообще-то это не шутки. Мы во Франции уже неделю на карантине. В соседней Италии люди умирают пачками - вне зависимости от возраста. Сегодня мне позвонили и сказали, что отец моего друга в реанимации - подхватил вирус. У нас то хоть какие-то меры принимаются по борьбе с этим вирусом, страшно представить, что будет с Россией, когда пойдёт вспышка вируса как у нас.
Какие меры у вас там принимаются? не смешите мои тапки. Наверное поэтому Россия отправляет 9 самолётов с помощью и своих специалистов в Италию и Испанию. И как вы там узнаёте про "пачки умерших", если сидите на карантине? из телека и соцсетей? :D И насчёт России, скорее вся Европа вымрет, чем мы, даже и не надейтесь на другое.
Terek-Anji
Terek-Anji ответил mortid
22 марта в 18:32
Вообще-то это не шутки. Мы во Франции уже неделю на карантине. В соседней Италии люди умирают пачками - вне зависимости от возраста.

Сегодня мне позвонили и сказали, что отец моего друга в реанимации - подхватил вирус.

У нас то хоть какие-то меры принимаются по борьбе с этим вирусом, страшно представить, что будет с Россией, когда пойдёт вспышка вируса как у нас.
mortid
mortid
22 марта в 10:08
А где доказательство что он умер именно от вируса а не тупо от старости или другой болезни? Опять все должны поверить в то что им залили в уши? По моему заболеть или сдохнуть от вируса сегодня становиться модным.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 марта в 09:10
У них там все плохо.
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