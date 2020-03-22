Мельгарехо: «Путин сказал, что нет необходимости паниковать из-за вируса»

Полузащитник «Спартака» рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Три дня назад мы прекратили тренироваться. В Москве пока не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать.

Я думаю, российские границы с Китаем закрыли из-за распространения вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет.