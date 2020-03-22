Мельгарехо: «Путин сказал, что нет необходимости паниковать из-за вируса»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России.
Три дня назад мы прекратили тренироваться. В Москве пока не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать.
Я думаю, российские границы с Китаем закрыли из-за распространения вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет.
Ранее полузащитник «Спартака» Гус Тиль призвал всех не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.
ну да ладно, он же иностранец, святая простота, еще не запомнил, что слова Путина нужно воспринимать с точностью до наоборот
ну да ладно, он же иностранец, святая простота, еще не запомнил, что слова Путина нужно воспринимать с точностью до наоборот
Мужик сказал, мужик сделал..........
Мужик сказал, мужик сделал..........
Вот так и появляются сплетни. 5 лет грозит только тем кто заражён и специально будет заражать других, причём такой срок может грозить только в случае, если нарушение повлекло смерть человека.
Вот так и появляются сплетни. 5 лет грозит только тем кто заражён и специально будет заражать других, причём такой срок может грозить только в случае, если нарушение повлекло смерть человека.