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Мельгарехо: «Путин сказал, что нет необходимости паниковать из-за вируса»

22 марта 2020, 16:12

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Три дня назад мы прекратили тренироваться. В Москве пока не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать.

Я думаю, российские границы с Китаем закрыли из-за распространения вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет.

Ранее полузащитник «Спартака» Гус Тиль призвал всех не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

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Беспределов
Беспределов
22 марта в 23:13
избегать беспредла!
Project Pandora
Project Pandora
22 марта в 20:27
Он несколько раз обещал цены на топливо не поднимать, пенсионный возраст не трогать и не лезть в конституцию. Говорил, что он за сменяемость власти, что мы станем как минимум пятой экономикой мира и не с низу. зарплату как в Америке и 100кв.м. жилья на семью из трёх человек. Он вообще много чего обещал, но НИЧЕГО из этого не сделал. Мельгарехе простительно, он тут не живёт и не знает, что всё, о чём говорит власть, это враньё.
морозз
морозз
22 марта в 20:01
Весь Мир в панике, а Володя призывает не паниковать? Сильный у нас президент, отважный и всем помогает!
Сп62
Сп62
22 марта в 19:39
Лоренцо парень с юмором. Знает, что говорит. Нам про пенсию тоже говорили. А потом сделали.
blitz
blitz
22 марта в 19:00
Правильно никакой паники...
tolctoy
tolctoy
22 марта в 18:34
пу ещё не то скажет,что бы остаться у власти.
ZjzoRe
ZjzoRe
22 марта в 18:30
верить Путину ахахаха
ну да ладно, он же иностранец, святая простота, еще не запомнил, что слова Путина нужно воспринимать с точностью до наоборот
Некакойшенко
Некакойшенко
22 марта в 17:09
Путин сказал, а Терешкова предложила обнулить.Принято единогласно!
Мужик сказал, мужик сделал..........
BenderBender
BenderBender
22 марта в 17:00
Путин много чего говорил...
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 16:57
Даже этот знает кто такой бог.
Leningrad 84
Leningrad 84
22 марта в 16:41
5 лет тюрьмы даже за ДТП со смертельным исходом не дают, но ход мысли у Лоренцо правильный. К словам президента надо прислушиваться...
spartak kursk
spartak kursk
22 марта в 16:39
Необходимости паниковать нет.Есть необходимость бороться с напастью..При этом борьба должна быть совместная..
311
311
22 марта в 16:38
Путин легко обнулит вышесказанное!)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Байкал-38.
22 марта в 16:29
да вон есть объявление кто готов даже за деньги заразить коронавирусом
Байкал-38.
Байкал-38.
22 марта в 16:22
"Слышу звон, да не знаю, где он"
Вот так и появляются сплетни. 5 лет грозит только тем кто заражён и специально будет заражать других, причём такой срок может грозить только в случае, если нарушение повлекло смерть человека.
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