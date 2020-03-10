Символическая сборная 21-го тура. Деспот, бойцы и Ерёменко

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вчера, 15:00

Новый тур подарил читателям «Соккер.ру» футбольное шоу в Ростове-на-Дону, хотя герои нашлись в разных городах.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Трудно было выбрать, поскольку в этом туре много вратарей сыграли прилично в отдельных эпизодах – например, отразив пенальти, или в целом в матче. Гильерме привез момент, после которого увидели пенальти – сам же ошибку исправил. Дюпин был хорош во всем, кроме эпизода с голом. Акинфееву не везло, защита подводила часто, били по его воротам метко, но пенальти ведь взял. Сафонов против «Спартака» разок очень выручил. Но если суммировать вклад в результат, то Песьяков, потерявший двух защитников основы по ходу игры и отразивший пенальти, выходит на первое место.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Фернандес и Ещенко в этом туре проиграли, Караваев не победил, Петров не был лучшим у «Краснодара», а Козлов – у «Ростова», поэтому в конечном итоге выбор между Игнатьевым из «Локомотива», у которого второй неплохой матч в РПЛ , и защитником «Оренбурга» Малых. Андрей обыграл со своей командой «Арсенал» — шестую команду в таблице, а не аутсайдера, как «Локомотив». Защитник совершил четыре отбора, обеспечив Алвешу спокойную игру в атаке, и сам создал 3 момента, причем его пас привел к одному из голов.

Джемал Табидзе («Уфа»)

У Евсеева вся «Уфа» встала стеной, чтобы отобрать очки у «Зенита», и задачу выполнили. Всего три удара в створ ворот Беленова увидели зрители, поэтому можно похвалить каждого из тройки центральных защитников – Неделчару, Пуцко и Табидзе. Если выбрать одного, то остановимся на Джемале, ведь он смещался на левый фланг, ограждая атаки Караваева, встречал Малкома высоко парочку раз, страховал Йокича, работал очень просто, но предельно эффективно.

Егор Сорокин («Краснодар»)

«Спартак» хорошо разрывал опорную зону «быков» до перерыва, когда Бакаев развивал быстрые контратаки, у Сафонова была работа в матче – один сэйв из четырех был красивым, однако у него появился неплохой помощник. Сорокин встретился с Понсе, Ларссоном и Соболевым, но вышел победителем. 7 побед на втором этаже, 4 заблокированных удара из пределов штрафной площади, 2 выноса от ворот, точная игра в пас. Спайичу, если Егор продолжит прибавлять, будет непросто вернуться в основу. И для сборной хорошо, если Сорокин разыграется, ведь Семенов в «Ахмате» не впечатляет.

Кирилл Заика («Сочи»)

Вместе с Мостовым сделали левый фланг «Сочи» убийственным для «Урала». Кирилл выигрывал ПФЛ с «Химками», потом поднялся в РПЛ с «Сочи», и хотя многие думали, что Заика уступит место более именитым новичкам на левом фланге – Кудряшову и Набиуллину, когда защитник сборной России покинул «Сочи», то именно Кирилл оказался в основе. Сначала сыграл справа – в прошлом туре, а теперь занял место левого латераля. Справился со всеми задачами, а наградой стал первый гол – разумеется, дебютный в РПЛ .

Полузащитники

Станислав Магкеев («Локомотив»)

В этом туре сразу в нескольких матчах была равная борьба, и игра «Локомотива» — не исключение. «Ахмат» не уступал сопернику по статистике, однако пропустили от Эдера и не реализовали пенальти. Кого же в таком случае выделить, и стоит ли вообще выделять? Да, ведь если опытный Глушаков в очередной раз сыграл за «Ахмат» средне, то двадцатилетний хавбек «Локомотива» Магкеев показал ему, как надо. Был цепким – 5 отборов, 4 перехвата, 1 вынос от ворот. В атаку Станислав не вмешивался, но в защите помог Семину взять сложную победу.

Денис Попович («Крылья Советов»)

Здесь выбирали между болгарином Поповым и словенцем Поповичем. Потомки священнослужителей прилично играли в центре поля, но есть одна разница. Если Ивелина поддерживала команда, а когда «Ростов» развалился в концовке – не сказалось даже отсутствие двух игроков у ЦСКА . Получается, Попов недоработал в защите. А вот Попович был хорош в атаке, на которой сделал акцент – забил победный мяч в ворота «Рубина», создал три момента. Три очка выручают «Крылья Советов», по цене шести.

Роман Ерёменко («Ростов») – гол тура

Красавец, что тут скажешь? По мышлению один из лучших, если не лучший во всем чемпионате. Пусть не реализовал пенальти, но забил, пожалуй, самый красивый гол тура. Кроме того, суммарно нанес пять ударов – у всего ЦСКА было 8 попыток, и создал четыре момента - у всех «армейцев» было четыре передачи под удары. Роман, будь он моложе и не имей за плечами глупых ошибок, давно бы играл в «Роме» или «Арсенале». Но финн в «Ростове» — Карпину повезло.

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА )

Из состава проигравших, если речь о достойном персональном сопротивлении, тоже можно выбирать людей в сборную тура. Арнор четко прочитал ошибку соперника, когда забивал мяч, потом нашел возможность для создания еще двух моментов, что для команды, которая играла в восемь полевых – подвиг, а в итоге именно Сигурдссон заработал пенальти в ворота Песьякова. Один молодой исландец мог наказать «Ростов» за высокомерие по отношению к поверженному сопернику. Чалов не забил, но Арнор держался молодцом.

Нападающий

Джордже Деспотович («Оренбург»)

Серб – путешественник, ведь играл в Бельгии, Казахстане, а теперь выступает за «Оренбург». Рослый Джордже еще и расторопный, ведь умно прочитал эпизод с передачей защитника на вратаря, отобрал у Левашова и открыл счет голам. Во втором тайме на счету парня, у которого на спине написано просто «Деспот», еще один мяч. Традиционно выигрывал воздух, хорошо бодался с защитниками, нанес сразу пять ударов, причем реализовал обе попытки, когда мяч дошел до створа ворот.

Николай Комличенко («Динамо»)

Хороший форвард, такого «Динамо» в первой части сезона не хватило, чтобы парочку неудачных матчей сделать хотя бы ничейными. Не сказать, что против «Тамбова» увидели фееричную игру подопечных Новикова, матч был непростым для победителя, но ведь после дерби со «Спартаком» играли на результат. Шунич добавил надежности в обороне – хорошо смотрелся, ведь снимал и низ, и верх, а Комличенко со второй попытки забил единственный гол во встрече. Важнейшие три очка для «Динамо». А Комличенко может еще лучше – это видно.

Главный тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

Пару слов нужно сказать о Федотове — «Сочи» преображается на глазах, но Вадим Валентинович встретил в гостях «Зенит». Большинство российских команд в Санкт-Петербурге играют ниже возможностей, а «Уфа» была очень хороша. Жаль, что нет денег на еще одного-двух атакующих хавбеков – могли в контратаке забить Луневу при такой вялой, хотя и настырной игре «Зенита», но Евсеев свою часть работы сделал хорошо. Второй подряд матч против чемпиона без пропущенных мячей, победа и ничья – все бы с такой самоотдачей рубились с лидером РПЛ .

Шоу тура. «Ростов» — ЦСКА – 3:2