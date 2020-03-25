Президенты «Лацио» и «Ювентуса» повздорили на собрании клубов Серии А

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сегодня, 15:10

По информации итальянских СМИ , между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и президентом «Лацио» Клаудио Лотито возник спор на собрании, на котором поднималась тема возобновления сезона Серии А.

Лотито выразил мнение, что нынешний сезон можно было бы доиграть, так как по статистике частота заболеваний коронавирусом в Италии заметно снизилась. Также президент римского клуба отметил, что осведомлен об этом от экспертов, работающих над предотвращением распространения вируса, а не с врачами футбольных клубов.

Аньелли же в ответ лишь отшутился: «Ну конечно. Теперь вы стали экспертом-вирусологом».