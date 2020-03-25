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Президенты «Лацио» и «Ювентуса» повздорили на собрании клубов Серии А

сегодня, 15:10

По информации итальянских СМИ, между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и президентом «Лацио» Клаудио Лотито возник спор на собрании, на котором поднималась тема возобновления сезона Серии А.

Лотито выразил мнение, что нынешний сезон можно было бы доиграть, так как по статистике частота заболеваний коронавирусом в Италии заметно снизилась. Также президент римского клуба отметил, что осведомлен об этом от экспертов, работающих над предотвращением распространения вируса, а не с врачами футбольных клубов.

Аньелли же в ответ лишь отшутился: «Ну конечно. Теперь вы стали экспертом-вирусологом».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:30
Андреа Аньелли оказывается совсем тупой! Клаудио Лотито ясно же сказал, что осведомлен об этом от экспертов, работающих над предотвращением распространения вируса, а не сам стал экспертом-вирусологом.
Знает же, что гей не вернётся в Турин, вот и наделал в штаны.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:09
Лотито это конечно жесть
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:44
Только дуэль сможет разрешить этот спор.
Kresi frok
Kresi frok ответил cska vperiod
сегодня в 15:41
У вас в маскве подобные ситуации решаются именно такими способами?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:17
Надо было друг другу харю намылить тогда можно сказать повздорили а так это фигня.
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