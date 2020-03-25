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«Уотфорд» предложил медработникам использовать свой домашний стадион

сегодня, 14:37

По информации BBC, «Уотфорд» предложил использовать свой домашний стадион сотрудникам национальной службы здравоохранения Англии для борьбы с предотвращением распространения коронавируса.

Арена «Викарэдж Роуд» находится недалеко от центральной больницы Уотфорда. На территории стадиона сотрудники здравоохранения могут устраивать различные мероприятия, например вводные курсы и совещания.

Председатель «Уотфорда» Скотт Даксбери заявил, что клуб сделает все возможное для оказания поддержки сотрудникам здравоохранения.

Тем временем главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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max74
max74
сегодня в 15:17
В кач-ве лазарета
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:01
Пеп мужик!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:48
Достойно.
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