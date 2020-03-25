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Флик и Салихамиджич не могут сойтись в трансферной политике «Баварии»

сегодня, 10:53

По информации немецких СМИ, у главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика и спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича возникли разногласия.

Сообщается, что Флик и Салихамиджич не могут прийти к согласию по вопросам трансферной политики, из-за чего их отношения сильно испортились. Тренер мюнхенцев хочет обладать правом голоса при подборе игроков для усиления состава. Зимой Флик публично заявлял, что «Баварии» не хватает топ-игроков, что вызвало негативное отношение со стороны Салихамиджича.

В конце прошлого года Салихамиджич прокомментировал решение оставить Флика на посту главного тренера до конца сезона.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:48
Скорее всего прав здесь больше Флик
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:40
Может Баварии не хватает топ-игроков, а может и топ-тренера - тут как посмотреть. Совет директоров скорее всего посмотрит глазами Салихамиджича..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:17
Один из них уйдет из клуба.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 10:59
Значит кого-то уберут.
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