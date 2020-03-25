Флик и Салихамиджич не могут сойтись в трансферной политике «Баварии»

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сегодня, 10:53

По информации немецких СМИ , у главного тренера «Баварии» и спортивного директора клуба возникли разногласия.

Сообщается, что Флик и Салихамиджич не могут прийти к согласию по вопросам трансферной политики, из-за чего их отношения сильно испортились. Тренер мюнхенцев хочет обладать правом голоса при подборе игроков для усиления состава. Зимой Флик публично заявлял, что «Баварии» не хватает топ-игроков, что вызвало негативное отношение со стороны Салихамиджича.

В конце прошлого года Салихамиджич прокомментировал решение оставить Флика на посту главного тренера до конца сезона.