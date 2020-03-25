Флик и Салихамиджич не могут сойтись в трансферной политике «Баварии»

По информации немецких СМИ, у главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика и спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича возникли разногласия.
Сообщается, что Флик и Салихамиджич не могут прийти к согласию по вопросам трансферной политики, из-за чего их отношения сильно испортились. Тренер мюнхенцев хочет обладать правом голоса при подборе игроков для усиления состава. Зимой Флик публично заявлял, что «Баварии» не хватает топ-игроков, что вызвало негативное отношение со стороны Салихамиджича.
В конце прошлого года Салихамиджич прокомментировал решение оставить Флика на посту главного тренера до конца сезона.