Экс-игрок «Аякса» Нури начал восстанавливаться после длительной комы

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сегодня, 03:13

В состоянии бывшего игрока «Аякса» , впавшего в кому летом 2017 года, наметились улучшения. По словам родственников 22-летнего футболиста, Нури уже может принимать пищу, сидеть в инвалидном кресле и реагировать на окружающую среду.

Напомним, Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером». Футболиста доставили на вертолёте в госпиталь, где диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. В августе 2018 года брат игрока сообщил, что Нури вышел из комы.