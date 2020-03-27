ГлавнаяНовости

Экс-игрок «Аякса» Нури начал восстанавливаться после длительной комы

сегодня, 03:13

В состоянии бывшего игрока «Аякса» Абдельхака Нури, впавшего в кому летом 2017 года, наметились улучшения. По словам родственников 22-летнего футболиста, Нури уже может принимать пищу, сидеть в инвалидном кресле и реагировать на окружающую среду.

Напомним, Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером». Футболиста доставили на вертолёте в госпиталь, где диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. В августе 2018 года брат игрока сообщил, что Нури вышел из комы.

Все новости
Другие материалы по теме
Подруга Дибалы рассказала о состоянии аргентинца, заражённого COVID-19
Вчера, 01:54 Комментарии2
ОфициальноУ футболиста «Фенербахче» обнаружен коронавирус
25 марта Комментарии0
Официально«Портсмут» сообщил о 4-м и 5-м случаях заражения коронавирусом в команде
25 марта Комментарии1
Кейн: «Через пару недель смогу тренироваться в общей группе»
24 марта Комментарии5
«Челси» рассказал о состоянии Хадсона-Одои, заболевшего коронавирусом
24 марта Комментарии0
Асамоа восстановился после травмы колена
23 марта Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100