Подруга Дибалы рассказала о состоянии аргентинца, заражённого COVID-19

Ориана Сабатини, подруга нападающего «Ювентуса» и сборной Аргентины , рассказала об их с футболистом состоянии после заражения коронавирусом.

Теперь мы чувствуем себя лучше, но два-три дня назад я чувствовала себя достаточно плохо. Мы находимся в изоляции уже 9 дней. Врачи сказали, что проведут повторный тест 31 марта. А пока нам сказано отдыхать и пить витамины.

Симптомы? Сначала это так, словно вы чувствуете скорый приход гриппа, всё тело болит, слабость. Я точно могу сказать, что у меня не было температуры, потому что я постоянно её измеряла. Начала слышать, как мои лёгкие издают странный шум. Затем Пауло тоже стал нехорошо себя чувствовать. Симптомы похожи на грипп. По крайней мере, в нашем случае.