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Подруга Дибалы рассказала о состоянии аргентинца, заражённого COVID-19

сегодня, 01:54

Ориана Сабатини, подруга нападающего «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы, рассказала об их с футболистом состоянии после заражения коронавирусом.

Теперь мы чувствуем себя лучше, но два-три дня назад я чувствовала себя достаточно плохо. Мы находимся в изоляции уже 9 дней. Врачи сказали, что проведут повторный тест 31 марта. А пока нам сказано отдыхать и пить витамины.

Симптомы? Сначала это так, словно вы чувствуете скорый приход гриппа, всё тело болит, слабость. Я точно могу сказать, что у меня не было температуры, потому что я постоянно её измеряла. Начала слышать, как мои лёгкие издают странный шум. Затем Пауло тоже стал нехорошо себя чувствовать. Симптомы похожи на грипп. По крайней мере, в нашем случае.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:44
Позаражали всех, а сами выздоровят.
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_rh8cmkv7j6r
сегодня в 05:46
Подруга Дибалы рассказала о своем состоянии
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